‘Conclave’: onde assistir ao filme vencedor do Oscar sobre a sucessão papal?

Após a morte do Papa Francisco, surgiu o interesse pelo filme ‘Conclave’, que narra o processo de seleção do próximo papa após a morte do atual. Este filme conseguiu receber uma série de indicações a prêmios de prestígio, bem como um Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, posicionando-se como um dos lançamentos favoritos de 2024.

ANÚNCIO

O Papa Francisco deu seu último suspiro aos 88 anos nesta segunda-feira, 21 de abril. A notícia chegou ao Mundo surpreendendo, gerando uma onda de reações entre políticos, empresários, artistas e celebridades, já que Jorge Mario Bergoglio era o mais alto representante da Igreja Católica e o primeiro papa da América Latina.

Papa Francisco Imagem de X: @news_vaticano

Em quais plataformas de streaming posso assistir ‘Conclave’?

‘Conclave’ conta a história da morte do Papa, levando o Cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, a descobrir segredos sobre os potenciais candidatos que podem colocar em risco os fundamentos da Igreja Católica.

Este filme foi lançado em outubro de 2024 e tem duração aproximada de duas horas, foi dirigido por Edward Berger com roteiro de Peter Straughan. O elenco inclui Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Brian F. O’yrne e Merab Ninidze, entre outros.

Quase meio ano após seu lançamento, o filme já está disponível em diversas plataformas de streaming, como Amazon Prime, YouTube por assinatura, Google Play Movies e Apple TV.

LEIA TAMBÉM:

A transformação surpreendente de Chris Hemsworth que deixou as redes sociais em choque

ANÚNCIO

Confirmado: este é o horário favorito das pessoas para assistir anime

Depois da controvérsia sobre Severus Snape: os fãs devem se preocupar com quem será Lord Voldemort?

O filme foi um enorme sucesso, ganhando prêmios como o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o BAFTA de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Filme Britânico e o Globo de Ouro de Melhor Roteiro.