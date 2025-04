5 séries da Netflix que ensinam como identificar as ‘red flags’ em um relacionamento

Às vezes, basta observar a história de outra pessoa para identificar o que não vimos na nossa. As séries têm o poder de expor relacionamentos tóxicos e nos ensinar a reconhecer o que antes ignorávamos como meros “detalhes”, mas que agora entendemos como claros sinais de alerta, as ’red flags‘.

Além de tramas envolventes, essas produções refletem dinâmicas que muitas mulheres já vivenciaram ou presenciaram. Conclusão: o amor não machuca, não confunde nem faz você se sentir menos.

Se você estiver alerta (ou gostaria de estar), essas 5 séries da Netflix não só vão te cativar, mas também vão te ajudar a detectar a tempo quando algo ou alguém não está certo.

You

Joe Goldberg É fácil cair nas redes de um Joe Goldberg por seu encanto

Joe Goldberg é culto, atencioso, sempre sabe o que dizer e parece completamente obcecado por você... literalmente. Esta série é o exemplo mais claro de como a idealização e o “homem romântico” podem mascarar um comportamento controlador, manipulador e perigoso. O interessante não é apenas a reviravolta do suspense, mas como normalizamos atitudes invasivas em nome do amor.

Sinais de alerta: ciúme disfarçado de preocupação, controle excessivo, necessidade de saber tudo.

Maid

Maid A história te prenderá desde o primeiro episodio (Netflix)

Inspirada em fatos reais, esta série estrelada por Margaret Qualley conta a história de uma jovem mãe que escapa de um relacionamento emocionalmente abusivo. O chocante sobre Maid é que ele mostra como o abuso psicológico pode ser tão devastador quanto o abuso físico, mesmo que muitas vezes passe despercebido até mesmo pela vítima.

Sinais de alerta: gaslighting, manipulação emocional, controle econômico.

Os piores ex

Os piores ex Esta série documental prenderá você desde o primeiro episódio (Netflix)

Esta série documental aborda os sinais de alerta em relacionamentos que, à primeira vista, parecem perfeitos, mas escondem um lado obscuro. A série conta histórias de mulheres que vivenciaram relacionamentos onde, por trás de uma fachada de normalidade, padrões de abuso psicológico, controle e manipulação são revelados. Por meio de depoimentos e reconstruções angustiantes, ‘Os piores ex’ ilustra como os “sinais de alerta” podem ser invisíveis no início, mas devastadores quando finalmente reconhecidos. Se Você mostra como a obsessão se disfarça de amor, Pior Ex de Todos os Tempos nos ensina a identificar esses comportamentos perigosos antes que seja tarde demais.

Sinais de alerta: controle disfarçado de afeto, manipulação emocional, relacionamentos excessivamente intensos.

American Murder: Gabby Petito

American Murder A série documental da Netflix revela a verdade por trás de seu trágico desapecimento de Gabby Petito (Netflix)

Uma chocante série documental em três partes que revela como os sinais de abuso no relacionamento de Gabby e Brian Laundrie foram ignorados, levando à tragédia. Por meio de depoimentos e imagens nunca antes vistos, a série mostra como a violência doméstica foi minimizada pelas autoridades, abrindo caminho para o desaparecimento e a morte de Gabby. A série destaca a importância de responder a denúncias de abuso e como, embora as mídias sociais tenham ajudado a trazer o caso à tona, as instituições devem ser as únicas a tomar medidas para proteger as vítimas.

Sinais de alerta: violência doméstica ignorada, manipulação emocional, ignorar reclamações.

O jardineiro

O jardineiro O JARDINERO. Catalina Sopelana como Violeta, Álvaro Rico como Elmer em O JARDINEIRO. Cr. Jaime Olmedo/Netflix © 2024 (JAIME OLMEDO/NETFLIX/JAIME OLMEDO/NETFLIX)

Elmer é um jovem florista que esconde um segredo obscuro: ele é um assassino de aluguel. Acostumado a eliminar sem remorso, seu mundo vira de cabeça para baixo quando ele se apaixona por sua próxima vítima: Violeta, uma inocente professora de jardim de infância. Enquanto sua mãe, uma figura manipuladora que controla sua vida e seus negócios, insiste que ele cumpra a tarefa, Elmer enfrenta pela primeira vez emoções com as quais não sabe lidar. Em apenas seis episódios, esta série espanhola expõe com elegância os sinais de alerta mais perigosos: laços com familiares controladores, incapacidade de expressar emoções saudáveis, segredos obscuros, vidas duplas e relacionamentos que começam com uma mentira.

Sinais de alerta: manipulação familiar, falta de empatia, relacionamentos baseados em engano, isolamento emocional.