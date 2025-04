A transformação surpreendente de Chris Hemsworth que deixou as redes sociais em choque

(John Phillips/Getty Images for Paramount Pictu)

Chris Hemsworth é um dos atores mais aclamados e amados de Hollywood. Sua carreira e músculos são imparáveis, mas ao longo dos anos ele teve que passar por algumas transformações memoráveis ​​para alguns de seus papéis.

Chris Hemsworth surpreende as redes sociais com sua impressionante transformação física

Os vídeos de Chris Hemsworth, com seus penetrantes olhos azuis e sorriso perfeito, geralmente deixam os espectadores maravilhados. No entanto, uma postagem recente no Instagram, infelizmente, não teve o mesmo impacto. A maioria das pessoas está acostumada a ver Hemsworth exibindo um sorriso de Hollywood, então o fato de ele parecer ter uma dentição duvidosa em vários formatos e tamanhos foi um grande choque para a internet, conforme relatado pelo Brightside.

Chris Hemsworth estava testando dentaduras, junto com outras próteses, para seu papel na prequela de Mad Max de George Miller. A estrela de Thor aparecerá nas telonas ao lado de Anya Taylor-Joy, Tom Burke, o ex-astro da WWE Nathan Jones, Angus Sampson, Daniel Webber e Lachy Hulme no filme de ação que investiga a história da guerreira renegada Furiosa.

O aclamado ator está imerso em seu novo papel na prequela de Mad Max de George Miller

O aclamado ator da Marvel assumirá o papel de Dementus, um personagem que ele descreveu como um “indivíduo horrível”, no filme ‘Furiosa: A Mad Max Saga’.

Os internautas ficaram surpresos com o quanto algumas pequenas mudanças na aparência de Chris Hemsworth o transformaram. “No começo pensei que fosse o sósia do Chris”, disse um seguidor. Outro brincou: “Não, ele ainda é bonito, mas boa tentativa.” Um terceiro acrescentou: “Agora ele se parece com qualquer outro homem. Os dentes são a chave.”