A série chocante que destronou ‘Adolescência’ como a mais assistida da Netflix e que vai te abalar completamente

Desde sua estreia em março passado, ‘Adolescência’ se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix, permanecendo como a série mais assistida da plataforma por várias semanas e recebendo aclamação mundial, virando assunto desde seu lançamento.

No entanto, depois de quase um mês como a série mais assistida, uma nova produção acaba de chegar ao serviço de streaming e conseguiu destronar ‘Adolescência’ do primeiro lugar no top 10.

A série que está arrasando na Netflix

É ‘O Jardineiro’, uma série espanhola de seis partes que está causando alvoroço no serviço de streaming.

O Jardineiro Álvaro Rico como Elmer em O Jardineiro. Cr. Niete/Netflix © 2024 (NIETE/NETFLIX/NIETE/NETFLIX)

‘O Jardineiro’ é a história de Elmer e sua mãe controladora, China Jurado, gerente de um viveiro que serve de fachada para um próspero negócio clandestino de assassinatos por encomenda. Para Elmer, que perdeu toda a emoção desde o acidente, matar é fácil. Mas quando ele precisa assassinar uma encantadora professora de jardim de infância chamada Violeta, ele se apaixona por ela. Elmer deve aprender a amar, enquanto sua mãe faz todo o possível para matar Violeta.”

É assim que a plataforma descreve essa produção, onde cada episódio tem duração de 45 minutos e vai prendendo a todos com sua mistura de suspense e romance.

O elenco inclui nomes como Álvaro Rico, Cecilia Suárez, Iván Massagué, Emma Suárez, Catalina Sopelana, Javier Morgade, María Vásquez e Esteban Roel.

A série também recebeu boas críticas dos críticos. Joel Keller, do Decider, observou que “embora existam muitos elementos absurdos em ‘Adolescência’, eles são suficientemente realistas para parecerem plausíveis. E quanto mais plausível a série parecer, melhor será”.

Silvia García Herráez, do Vertele, comentou: “Um suspense que, pela duração dos episódios, se torna bastante viciante e deixa a gente querendo saber o que vai acontecer quando o episódio termina. Não há dúvida de que esta produção tem todos os componentes necessários para se tornar a nova série espanhola estrela da plataforma.”

Então, se você gosta de séries de suspense, produções curtas ou quer ver qual produção destronou Adolescência como a mais assistida, ‘O Jardineiro’ é uma boa alternativa para curtir na Netflix.