O amor acabou? Elsa Pataky faz confissão surpreendente sobre Chris Hemsworth e dispara alarme de separação

A famosa atriz surpreendeu com esta confissão de sua relação

Elsa Pataky e Chris Hemsworth são um dos casais mais famosos, sólidos e exemplares do mundo do entretenimento e formaram uma linda família com seus três filhos.

O casal está casado há 15 anos e, por meio das redes sociais, mostra que está cada vez mais unido e apaixonado, e sabe se divertir ao máximo em família.

No entanto, a atriz deu uma entrevista recentemente na Espanha e falou sobre seu relacionamento, e uma confissão surpreendeu a todos.

Elsa Pataky faz uma confissão surpreendente sobre seu relacionamento com Chris Hemsworth, disparando alarmes.

Durante uma entrevista ao jornal El Español, Elsa Pataky falou sobre seu 15º aniversário de casamento com seu marido, Cris Hemsworth, embora tenha confessado que o havia esquecido e dito algo sobre o relacionamento deles que a surpreendeu.

“Ah, sim, sim! Meu Deus, esqueci. Não é como no começo, quando seu coração sai do peito”, disse ela, disparando o alarme de separação.

E nas redes sociais, eles afirmam que quando uma mulher fala assim sobre seu relacionamento, é porque não existe mais amor, e esquecer o aniversário também era suspeito para muitos.

No entanto, a famosa atriz enfatizou que eles não costumam comemorar seus aniversários porque ambos geralmente esquecem.

“O bom é que isso passa para nós dois; ninguém fica chateado porque é mútuo”, enfatizou.

Mas a celebridade deixou claro que, embora o relacionamento tenha tido altos e baixos, e que existam momentos bons e ruins, “você aprende muito, principalmente quando está junto há tantos anos”.

Ela também enfatizou que o marido a faz rir muito e que gosta de estar ao lado dele, e que é muito importante trabalhar o relacionamento, dedicar tempo um ao outro e não se esquecerem um do outro para ter um casamento bem-sucedido. Ela também destacou a realidade de todos os casais, mesmo os famosos, e que não existe relacionamento perfeito, mas sem dúvida ainda há muito amor entre Chris e Elsa.