Netflix: 5 filmes provam que ninguém precisa de um relacionamento para se sentir completo

Em um mundo onde a busca pelo amor parece ser a prioridade para muitas pessoas, alguns filmes nos lembram que não precisamos estar em um relacionamento para nos sentirmos completos. A Netflix oferece uma variedade de títulos que celebram a independência, a amizade e a autodescoberta. Aqui estão algumas das melhores opções para aproveitar sua vida de solteiro, porque às vezes o melhor amor é aquele que você tem consigo mesmo.

1. Entre Vinho e Vinagre

Filmes Filmes que te ensinam a abraçar sua solterice (Netflix)

Esta comédia dirigida por Amy Poehler mostra que os melhores relacionamentos nem sempre são românticos, mas sim aqueles que compartilhamos com nossos amigos mais próximos. ‘Entre Vinho e Vinagre’ conta a história de um grupo de amigas que se reencontram depois de anos sem se verem em uma viagem ao Vale de Napa. Ao longo do fim de semana, as tensões entre elas vêm à tona, mas no final, é a força da amizade que prevalece.

O roteiro, cheio de humor e emoção, é um lembrete de que, embora todos passemos por momentos difíceis, os verdadeiros amigos estão sempre lá para nos ajudar a superar qualquer coisa. No final, essas mulheres aprendem que não precisam de um relacionamento romântico para serem felizes e realizadas, mas sim do apoio incondicional de seu grupo próximo.

2. A Lista da Minha Vida

A Lista da Minha Vida A morte de uma mãe leva sua filha a realizar os sonhos de sua infância (Netflix)

Lucía acaba de perder a mãe e recebe uma herança condicionada à realização dos desejos que escreveu quando tinha 13 anos. Na busca para realizar sua lista de sonhos, Lucía se vê obrigada a questionar sua relação com Mario, seu atual companheiro, e perceber que talvez sua ideia de amor fosse apenas um refúgio. Este drama mostra como nos apegar a algo que achamos que queremos pode nos limitar, além da importância de deixar ir para abrir espaço para novas experiências. O filme nos ensina que, às vezes, o amor-próprio e o crescimento pessoal são as verdadeiras chaves para a felicidade.

3. A incrível Jessica James

Jessica James é uma jovem artista que está passando por um processo de crescimento pessoal após um término de relacionamento. Longe de desistir, ela encontra seu caminho no teatro e enfrenta seus medos, ao mesmo tempo em que lida com as expectativas sociais e familiares. O filme é uma visão cômica e honesta de como as mulheres podem ser felizes e bem-sucedidas sozinhas, sem ter que se encaixar em papéis tradicionais de casal ou casamento. Jessica nos mostra que, embora a vida possa ser caótica às vezes, é possível encontrar equilíbrio e satisfação sem depender de mais ninguém.

4. Alguém Especial

Alguém Especial SG_041018_D4_0592.ARW (Sarah Shatz/Netflix)

É uma comédia romântica que captura o caos emocional após um término com frescor e realismo. A história acompanha Jenny (Gina Rodriguez), uma jornalista musical que acaba de se separar de seu namorado de longa data e está prestes a se mudar para São Francisco para começar seu emprego dos sonhos. Em vez de se afundar na tristeza, ela decide viver uma última grande aventura em Nova York com suas melhores amigas, Erin e Blair. Juntos, eles exploram a cidade, revivem memórias, apoiam uns aos outros e enfrentam seus próprios dilemas pessoais. Com uma ótima trilha sonora, cenas emocionantes e muito humor, o filme celebra a tristeza como ponto de partida para redescobrir a si mesmo, curar-se e abraçar sua independência. Ideal para aqueles dias em que você precisa chorar, rir e sentir que não está sozinho.

5. Solteiro Desejado

É uma comédia peruana nova e honesta que retrata com humor o processo de cura de um coração partido. O protagonista, um redator publicitário, tenta superar um término recorrendo ao álcool, a encontros fracassados ​​no Tinder e até mesmo a aulas de pintura. Mas é por meio da escrita, ao criar um blog sobre sua vida como mulher solteira, que ela encontra uma maneira de canalizar sua dor, rir de si mesma e se reconectar com seu poder pessoal. O que começa como uma catarse se transforma em um sucesso viral inesperado que a leva a abraçar sua vida de solteira e redescobrir quem ela é além de um relacionamento. Ideal para quem precisa rir, se curar e se sentir visto.