Look de famosa eclipsa e “humilha” Blake Lively na pré-estreia do filme

A famosa foi criticada por seu look e comparada com uma de suas companheiras

Em meio à polêmica que Blake Lively está enfrentando por sua disputa com Justin Baldoni, a celebridade está prestes a lançar o filme ‘Another Simple Favor’.

Esta é a segunda parte do filme Um Pequeno Favor, lançado em 2018 e estrelado por Anna Kendrick e Michele Morrone.

Por esse motivo, a celebridade está em turnê promovendo seu papel com Anna Kendrick, e muitos compararam seus looks, afirmando que um é melhor que o outro.

“Ela a ofuscou”, o olhar desta famosa atriz que dizem ter eclipsado Blake Lively na pré-estreia do filme

Blake Lively e Anna Kendrick posaram juntas na estreia no Reino Unido de Another Simple Favor, e dizem que uma superou a outra com seu visual.

Anna Kendrick posou mais linda do que nunca usando um longo vestido preto de renda que deixava parte de seu abdômen definido à mostra e complementou com sandálias pretas de salto e cabelos soltos.

Por sua vez, Blake usou um vestido longo preto, também com uma espécie de jaqueta de couro e saia de franjas, o que, segundo eles, não lhe favoreceu.

“Meu Deus, Anna ofuscou Blake, ela está tão linda”, “Anna a humilhou haha”, “Blake deveria trocar de estilista”, “por favor, Anna é uma princesa e Blake parece a bruxa”, “meus olhos foram para Anna, ela destruiu aquele look e ofuscou nossa amiga”, “Blake deveria copiar a amiga, ela sabe se vestir e parecer uma rainha, ela nunca conseguirá”, foram algumas das reações nas redes sociais.

E não foi a única ocasião, pois na pré-estreia do filme em Londres, Anna arrasou com um tailleur vermelho com saia curta e colete longo e complementou o visual com sapatos de salto alto dourados, que lhe renderam milhares de elogios.

Ao contrário de Blake, que usava uma saia preta com um suéter, meia-calça e botas pretas de cano alto, o que, segundo eles, também não era seu melhor visual.

E desde que sua polêmica com Justin Baldoni começou, a famosa atriz se tornou uma das atrizes mais odiadas, recebendo críticas por suas ações e também pelas de seu marido, Ryan Reynolds.