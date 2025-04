O filme surpreendente que está causando alvoroço na Netflix e vai alegrar seu dia

Uma das vantagens dos serviços de streaming, além da grande quantidade de produções que oferecem, é a grande variedade de fontes para seus filmes, séries, minisséries e documentários.

É justamente isso que acontece com a Netflix, que a cada dia tem mais e mais países originando produções de sua plataforma.

Um exemplo disso é um filme que foi lançado recentemente e está causando sensação no mundo todo, que vem da África do Sul.

O filme altamente divertido que está arrasando na Netflix

É ‘A Família Khumalo’, uma comédia de 93 minutos que já está no top 10 dos filmes mais assistidos.

‘A Família Khumalo’ (Netflix)

“Duas mães que eram melhores amigas e agora são inimigas desencadeiam uma guerra na vizinhança depois de descobrirem que seus filhos estão perdidamente apaixonados.”

É assim que a plataforma descreve este filme dirigido por Jayan Moodley, que está conquistando a todos com sua mistura de comédia e romance.

Entre o elenco destacam-se nomes como Ayanda Borotho, Bonga Dlamini, Nandipa Khubone, Khanyi Mbau, Khosi Ngema, Siyabonga Melongisi Shibe e Jesse Suntele.

Vale ressaltar que este filme é mais um exemplo do sucesso que as produções africanas alcançaram na Netflix, onde várias entraram no top 10 de filmes mais assistidos pelo público.

Então, se você quer assistir a um filme que mistura comédia e romance e está em alta na Netflix, ‘A Família Khumalo’ é uma boa opção para curtir na plataforma.