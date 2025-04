O aclamado filme que está emocionando o mundo chegou na Netflix: você vai chorar de emoção

(GDH 559 / Well Go USA Entertainment)

O cinema asiático está se tornando cada vez mais importante no mundo cinematográfico e na indústria global. Países como Coreia do Sul, Japão, China e Índia conseguiram transcender suas fronteiras e alcançar cada vez mais cantos do mundo.

Mas eles não são os únicos a conseguir isso, já que um filme tailandês emocionou milhões de pessoas no ano passado e recebeu elogios da crítica.

O filme que conquistou todo mundo na Netflix

É ‘Como ganhar milhões antes que a vovó morra’, um filme de 122 minutos que foi pré-selecionado pelo país como melhor filme para o Oscar.

“Depois de abandonar a escola, um garoto decide cuidar de sua avó doente na esperança de ganhar sua afeição... e, por fim, toda a sua herança.”

É assim que a plataforma descreve esse filme que vai conquistar seu coração e tem sido aplaudido no mundo todo.

A produção é dirigida por Pat Boonnitipat e o elenco conta com nomes como Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Sanya Kunakorn, Sarinrat Thomas, Pongsatorn Jongwilas e Tontawan Tantivejakul.

O filme também foi aclamado pela crítica em todo o mundo. Aidan Kelley, do Collider, observou que é “uma linda história de amadurecimento que examina a dura realidade da morte de uma forma que a maioria dos filmes não consegue ou não quer fazer”.

Enquanto Allan Hunter, do Screen Daily, observou que “a estreia emocionante de Pat Boonnitipat é um filme irresistível que defende os laços familiares e a noção de que qualquer coisa que valha a pena leva tempo e dedicação”.

Então, se você gosta de filmes emocionantes e comoventes, e está ansioso para descobrir preciosidades que nem todo mundo conhece, ‘Como ganhar milhões antes que a vovó morra’ é uma excelente alternativa na Netflix.