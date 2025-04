“Inapropriado para uma criança”: Khloé Kardashian é criticada pelo look da festa de 7 anos de sua filha

As irmãs Kardashian e Jenner são uma das mais famosas do mundo do entretenimento e também uma das mais polêmicas.

E embora Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie sejam muito bem-sucedidas e tenham criado suas próprias fortunas com seus produtos e marcas, elas constantemente geram controvérsia nas redes sociais por suas ações, sua criação, sua aparência e muito mais.

A filha mais velha de Khloé Kardashian completou 7 anos recentemente e, claro, sua mãe comemorou em grande estilo com uma festa espetacular e extravagante.

Khloé Kardashian é criticada pelo visual da festa de 7 anos de sua filha: “inapropriado para uma criança”

Khloé Kardashian exibiu sua festa luxuosa para sua filha True nas redes sociais, mas o que mais chamou a atenção e até gerou indignação foi a roupa da menina.

A filha de Khloé com Tristan Thompson usou shorts brancos com uma camiseta branca que dizia seu nome e o número 7, que ela usou curta, e complementou o look com tênis brancos, uma corrente luxuosa com seu nome, cabelos presos em rabos de cavalo altos e um pouco de maquiagem.

No entanto, nas redes sociais, as pessoas criticam a famosa sister pelo visual da filha, considerando-o muito ousado e inapropriado para uma criança, já que afirmam que ela deveria usar vestidos, mas não leggings ou tops na sua idade.

“Que look inapropriado para uma menininha”, “Acho que ele não colocou essa roupa nela”, “Ele quer vesti-la como mulher”, “Ela já está parecendo ela e as irmãs com essa roupa, ele deveria vesti-la como uma menininha”, “Esses looks fofos e inocentes para menininhas são coisa do passado”, “Que pena que agora ele a veste como ela e as irmãs”, “Vistam-na melhor, de acordo com a idade dela” e “Não façam dela uma mulher antes do tempo”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que as irmãs famosas são criticadas pelas roupas que vestem suas filhas. Kim Kardashian teve a mesma experiência com as roupas que sua filha North usa, alegando que ela não tem idade suficiente para usá-las.

No entanto, as celebridades ignoram as críticas e vestem suas filhas como querem.