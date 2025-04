“Está irreconhecível”: novo visual de Johnny Depp para filme arranca suspiros nas redes sociais

O famoso ator surpreendeu as redes com novo visual

Depois de anos longe da indústria cinematográfica e enfrentando sua ex Amber Heard em um processo polêmico que ele ganhou, Johnny Depp está mais do que pronto para retornar ao cinema.

De acordo com relatos da mídia americana, o famoso ator retornará ao seu papel no filme ‘Day Drinker’, ao lado de Penélope Cruz e Madelyn Cline.

“Ele está irreconhecível”, o novo visual de Johnny Depp para um filme com Penélope Cruz que surpreendeu a todos.

Uma foto de Johnny Depp em seu novo papel no filme’Day Drinker’ já está circulando nas redes sociais, e sua transformação surpreendeu a todos, pois ele está bem diferente.

Na foto, o famoso ator é visto apoiado em um cotovelo enquanto segura uma bebida na mão, vestindo um terno azul com lapelas largas, uma grande barba branca, longos cabelos brancos presos para trás e olhos azuis.

Esta imagem emocionou seus fãs, que mal podem esperar para ver o ator retornar ao cinema após anos de ausência.

Dirigido por Marc Webb, este filme de ação acompanha duas pessoas que se conectam de maneiras inesperadas: uma trabalha em um bar de navio de cruzeiro e o outro, Johnny, bebe durante o dia.

Este representa mais um filme em que a atriz participa com Johnny Depp, que já trabalharam juntos em ‘Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas’, ‘Assassinato no Expresso do Oriente’ e ‘Golpe de Mestre’.

“Ver Johnny Depp em um novo projeto como esse deixa meu coração feliz. 😍”, “Ele está de volta como o meme do homem mais interessante do mundo”, “Ele está incrível”, “Nossa, ele está melhor do que nunca, que interessante”, “Adoro o visual dele com os cabelos grisalhos”, “Cada vez mais bonito”, “Quando você não acredita que pode ficar melhor”, “Esse homem fica melhor com a idade” e “Ele está incrível, adoro o visual dele, muito sexy”, foram algumas das reações nas redes sociais.