“Mamãe, mamãe”: a reação da filha de Katy Perry ao vê-la viajar para o espaço emocionou a todos

Esta segunda-feira começou com um evento histórico quando a famosa cantora Katy Perry e outras cinco mulheres viajaram para o espaço na missão NS-31.

A celebridade viajou com a jornalista e piloto Lauren Sánchez, namorada de Jeff Bezos; ex-engenheira de foguetes da NASA Aisha Bowe; astrofísica Amanda Nguyn; jornalista Gayle King, que trabalha com Oprah; e a cineasta Kerianne Flynn.

A empresa Blue Origin de Jeff Bezos lançou a tripulação composta exclusivamente por mulheres ao espaço na segunda-feira no foguete New Shepard, que decolou em uma viagem de ida e volta do oeste do Texas, levando-as a uma altitude de cerca de 105 quilômetros, ou 65 milhas.

Vários vídeos das mulheres chegando do espaço estão circulando online, e Katy Perry ficou muito comovida, especialmente com sua filha Daisy.

Essa foi a reação de Daisy, filha de Katy Perry, ao vê-la voar para o espaço

Quando o foguete decolou, a filha de Katy Perry e Orlando Bloom, Daisy Dove, foi focalizada pelas câmeras e sua reação foi vista, enchendo todos de ternura.

Ao retornar à Terra, Katy Perry saiu da cápsula exibindo uma flor representando sua filha, que ela beijou, e então se ajoelhou e beijou o chão, expressando gratidão por estar de volta.

Mais tarde, a famosa mulher foi entrevistada e quando lhe disseram que a menina estava gritando “Mamãe, mamãe”, seus olhos se encheram de lágrimas.

“Eu me senti conectada ao amor. Esta experiência é a melhor coisa do mundo, só perde para ser mãe. Sinto-me muito grata, segura e honrada por ter sido convidada e incluída neste grupo incrível de mulheres. Estou muito feliz em saber que minha filha Daisy ficou orgulhosa de mim”, disse ela.

A celebridade disse que escreverá uma música sobre essa experiência e enfatizou: “Não se trata de cantar uma música ou de mim, mas de uma energia coletiva. Trata-se de nós, de termos conseguido abrir espaço para outras mulheres. Tudo isso em benefício da Terra.”