As 5 minisséries mais quentes da Netflix que vão esquentar sua noite, anote!

Histórias curtas, provocativas e com alta tensão emocional estão tomando conta da Netflix. São cada vez mais as minisséries que, sem precisar de temporadas intermináveis, conseguem cativar o público com uma mistura de desejo, tensão e relacionamentos proibidos que elevam a temperatura. Essas produções não só elevam o nível, como também sobem rapidamente para o Top 10 da plataforma, gerando conversas, memes e debates sobre moralidade, fidelidade e amor-próprio.

O segredo? Uma narrativa direta, personagens complexos, cenários envolventes e cenas íntimas que, sem cair na vulgaridade, apelam ao desejo e à psicologia do espectador. Se você está pronto para assistir a algo intenso, apaixonante e perigoso (talvez não tanto com seu parceiro ao seu lado), aqui estão cinco minisséries que vão incendiar a tela.

Melhores minisséries da Netflix que vão elevar a temperatura

A Lei Segundo Lidia Poët

Esta série italiana ambientada na opulência de Turim em 1883 tem tudo para cativar você: drama jurídico, feminismo à frente de seu tempo e uma protagonista que transmite inteligência e sensualidade. Lidia Poët é a primeira advogada da Itália, disposta a quebrar as regras de um mundo masculino. Embora cada episódio gire em torno de um novo caso, a química entre Lidia e os homens que cruzam seu caminho (especialmente um jornalista boêmio) gera uma tensão constante que vai além do meramente profissional. Se você gosta de ritmo lento com estilo, esta é para você.

Devoção, uma história de amor e desejo

Carlo e Margherita são o casal perfeito... até que o desejo por outros começa a surgir entre eles. Esta minissérie italiana de seis partes lembra Cenas de um Casamento, mas com mais erotismo. É uma exploração crua do que significa amar alguém, mas sentir-se atraído por outros corpos. Os olhares, as dúvidas e as cenas íntimas levam você lenta mas intensamente a um colapso emocional que coloca o conceito de fidelidade à prova. Ideal para assistir sozinho e questionar tudo.

Obsessão

Quem disse que o perigo não é emocionante? Em ‘Obsession’, um médico renomado é levado por um turbilhão de desejo quando começa um caso com a noiva de seu filho. A química entre Richard Armitage e Charlie Murphy transcende a tela e leva o espectador por um caminho sombrio, quase claustrofóbico, onde o desejo se torna um vício. É uma daquelas minisséries britânicas que você pode assistir de uma vez e deixar o espectador com o coração disparado... e o moral um pouco confuso.

Amor Traiçoeiro

Gabriella tem 60 anos e administra um hotel de luxo na Costa Amalfitana. Sua vida muda quando ela conhece Elia, um homem 30 anos mais jovem. O que pode soar como um clichê se torna uma história poderosa que quebra estereótipos sobre idade e desejo feminino. As cenas íntimas entre eles são explícitas, sim, mas também carregadas de significado: mostram que a sensualidade não tem prazo de validade. Uma joia italiana que dá voz (e prazer) às mulheres maduras. Prepare-se para se apaixonar… ou ficar chocada.

Brincar com fogo

Fabrizio é o tipo de homem que você não deve deixar entrar na sua vida, mas ainda assim você não pode evitá-lo. Nesta série latino-americana, sua chegada desencadeia o caos entre três mulheres: duas amigas casadas e a filha de uma delas. O cenário: região cafeeira da Colômbia. O que parece um triângulo amoroso se transforma em um thriller de traição, desejo e consequências devastadoras. As cenas picantes são o centro das atenções, mas o mais impressionante é como o desejo mal direcionado pode queimar mais que o fogo.