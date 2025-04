“Muito obscuro”: gesto de Eva Longoria com seu filho causou indignação

Um vídeo de Eva Longoria com seu filho em Paris gerou indignação nas redes sociais depois que o gesto da atriz para a criança foi rejeitado pelo público, mais uma vez gerando um debate sobre o que é ou não certo fazer com crianças.

A atriz de 50 anos se aventurou em uma viagem à Cidade do Amor com seu filho, compartilhando algumas imagens de sua visita nas redes sociais, desde fotos em piscinas de bolinhas até cartões-postais que atestam sua visita inesquecível, apreciando a vista da Torre Eiffel.

Sua chegada ao aeroporto daquele país foi flagrada por alguns veículos de comunicação, que noticiaram que Eva Longoria chegou a Paris com o filho Santiago, mas foi um vídeo que chamou a atenção, no qual ela aparece se aproximando do menor e é duramente criticada.

Eva Longoria é criticada por gesto em relação ao filho

Embora Eva Longoria se sinta profundamente grata por esta viagem com o filho, as redes sociais criticaram uma atitude que ela tomou com o menor, somando-se à recente polêmica enfrentada por Gal Gadot e outras celebridades que foram apontadas por esse comportamento considerado inadequado, incluindo figuras como Enrique Iglesias e Galilea Montijo.

Em uma publicação compartilhada por ‘HOLA USA’, um vídeo de Eva Longoria chegando ao aeroporto de Paris a mostra vestindo leggings e um moletom representando a Virgem de Guadalupe, enquanto seu filho de seis anos, Santiago, veste uma roupa composta de shorts verde, um blazer cinza e uma camiseta vermelha.

“Eva Longoria chega a Paris acompanhada do filho de seis anos, Santiago, para curtir uma aventura mágica juntos. Os dois compartilharam momentos encantadores, como um jantar em frente à imponente Torre Eiffel, onde as luzes da cidade iluminaram a noite. Mas não foi só isso; eles também passaram uma tarde maravilhosa brincando em uma piscina de bolinhas colorida. A atriz está profundamente grata por poder curtir essa experiência com o pequeno”, diz a publicação do ‘Hola USA’.

Beijo de Eva Longoria no filho de seis anos causa indignação

A postagem falava sobre a chegada da atriz e do filho para viver uma aventura inesquecível pela ‘Cidade do Amor’, porém, um close de Eva Longoria causou polêmica quando o filho foi visto sentado nas malas e a atriz de ‘Desperate Housewives’ se aproximou para beijá-lo nos lábios, o que gerou rejeição do público.

Nos comentários, muitos foram rápidos em rejeitar essa ação controversa, que frequentemente gera debates online sobre o que é certo e errado com as crianças. Alguns enfatizam que essa é uma linha que não deve ser ultrapassada.

“Eu nunca vou entender por que os pais beijam os filhos na boca, e não vou discutir isso com ninguém.” “Ainda não entendo por que beijam os filhos na boca. Que hábito nojento e contraproducente.” “Duas fotos dela beijando ele na boca, sério? Que horror.”