Meghan Markle dá ‘golpe’ inesperado no rei Charles em seu aniversário: veja a polêmica

Meghan Markle continua no olho do furacão, e desta vez por algo que também diz respeito ao seu sogro, o Rei Charles, e sua esposa, Camilla.

Já faz dias que a celebridade vem causando impacto com seu documentário de culinária na Netflix, seguido pelo lançamento de sua marca As Ever, e agora, ela fez um gesto que gerou polêmica nas redes sociais.

Meghan Markle dá “um duro golpe” no rei Charles e Camilla em seu aniversário e é criticada

O rei Charles e sua esposa, Camilla Parker, estão comemorando seu 20º aniversário esta semana, e na mesma data, Meghan Markle lançará seu podcast, “Confissões de uma Fundadora”.

O casal real está na Itália para comemorar seu aniversário em grande estilo, além de milhares de compromissos de trabalho. A esposa de Harry, por sua vez, lançará seu podcast, o que gerou polêmica nas redes sociais, já que alguns alegam que tudo foi premeditado e feito para ofuscar a família real.

“Traumatizada, com inveja, não acho que tenha sido coincidência”, “ela se acha o centro do planeta”, “oportunista 😂, coitada complexa, não sabe mais o que fazer”, “não faz nada sem pensar muito bem”, “quer ofuscar todo mundo mas nunca consegue”, “não acredito mas dessa vez estou do lado do rei e da Camila”, “só não gosto da Meghan, minha menina”, e “você não sabe mais o que fazer para chamar atenção e ofuscar a realeza, mas não está fazendo nada direito”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Sobre seu podcast, Meghan escreveu nas redes sociais: “Tenho conversado com mulheres incríveis que transformaram seus sonhos em realidade e transformaram pequenas ideias em negócios de enorme sucesso. Elas se abriram, compartilharam suas dicas, truques (e tropeços) e me deixaram explorar suas ideias enquanto eu construía meu próprio negócio, como sempre. Tem sido absolutamente revelador, inspirador... e divertido.”