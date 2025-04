Ben Affleck se divorciou oficialmente de Jennifer Lopez há alguns meses, após dois anos de casamento, e isso causou muita repercussão.

Desde que se separaram, surgiram rumores de que o ator estaria namorando outras mulheres, enquanto outros rumores sugeriram que o famoso queria reatar seu relacionamento com sua ex e mãe de seus filhos, Jennifer Garner.

Na verdade, os atores famosos foram vistos juntos em vários eventos e passeios, e algumas fontes revelaram que Ben queria outra chance com Garner.

Ele se casou novamente com Jennifer Garner? O detalhe da recente aparição de Ben Affleck que deixou todos em choque

Ben Affleck foi visto recentemente no set de seu novo filme ‘Animals’, vestindo um terno azul com uma camisa branca e gravata azul.

No entanto, um detalhe chamou a atenção: o famoso voltou a usar aliança, o que levantou suspeitas sobre um novo casamento.

Alguns especulam que o ator e diretor se casou novamente com sua ex, Jennifer Garner, o que causou muita discussão nas redes sociais.

“Meu Deus, ele se casou de novo com Jennifer Garner?”, “Parece o anel que ele usava quando estava com Garner”, “Ela é ex dele ou é mais uma vítima, vamos ver quanto tempo dura”, “Nossa, ele seria capaz de se casar de novo tão rápido”, “Coitada da JLo, ela nem ficou de luto por um ano”, “Esse homem está muito mal, não sabe o que quer”, “Acho que ele voltou com Garner e está usando esse anel” e “Ele parece bem e feliz”, foram algumas das reações nas redes sociais.

No entanto, pode ser apenas o filme que ele está fazendo, onde seu personagem pode estar usando aquela aliança de casamento.

Ben Affleck e Jennifer Garner foram casados ​​de 2005 a 2018 e tiveram três filhos que os aproximaram e sempre os aproximarão, pois a atriz sempre esteve presente em sua vida, mesmo em seu novo relacionamento com JLo, e ajudou muito Ben com seus problemas e muito mais.