“Dessa vez ele realmente passou dos limites”: desfeita de Justin Bieber a Hailey revoltou as redes sociais

As coisas entre Justin Bieber e Hailey continuam um mistério e, embora eles apareçam juntos, as especulações nas redes sociais de que o relacionamento deles está rompido continuam.

Há meses, as celebridades vêm levantando suspeitas de uma crise ou término, já que deixaram de seguir uma à outra nas redes sociais em diversas ocasiões. Ele também parou de postar fotos delas e, quando o faz, não deixa nenhum tipo de dedicação ou mensagem de amor.

Agora, Justin Bieber e Hailey foram vistos juntos novamente, mas eles alegam que as coisas não estão indo bem e até o acusam de ter tido uma desavença com a esposa.

Isso gerou indignação nas redes sociais, já que as pessoas alegam que ele a trata como sua “serva”, como se ela fosse sua “uber” para ele e seus amigos, e não como sua esposa, o que causou muita discussão.

“Deus a abençoe, agora ela tem 2 filhos para cuidar 🙄”, “coitada da Hailey, ela parece a mãe dele”, “Eu me sinto mal por ela, o que a Selena fez”, “desta vez ela realmente foi longe demais, coitada da Hailey, ele a usa como quer”, “Eu não trataria a Selena assim”, “Ele parece um garotinho e ela parece a madura que sempre cuida dele”, “Justin Bieber fez a Hailey dirigir ele e seus amigos como se ele fosse um Uber”, “Eu não sou fã da Hailey, mas isso me faz sentir pena dela 🤦🏻‍♀️”, “Ela aguenta tanto, admiro sua resiliência”, “ela parece a mãe para os amigos do filho”, e “Na realidade, ele só continua mostrando o quanto a odeia e a envergonha”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Apesar das críticas e especulações, Hailey compartilhou uma foto de Justin em seus Stories do Instagram na quinta-feira, onde ele está vestindo uma camiseta com o rosto e o nome dela e colocou a legenda “Right”, sugerindo que está tudo bem entre eles.

No entanto, alguns meios de comunicação alegaram que a modelo está preocupada com o marido e até mesmo pedindo orações por ele, dizendo que sua vida está em risco devido a “problemas de saúde mental e física”. Eles também dizem que ele parou de comer e dormir, mas não se sabe se essa informação é precisa ou não.