O gesto deste ator com Salma Hayek no tapete vermelho foi duramente criticado

A famosa posou com um belo ator no tapete vermelho, mas muitos criticaram

Salma Hayek é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas do México que veio para conquistar Hollywood e aos 58 anos continua triunfando.

A famosa compareceu recentemente à cerimônia do Oscar de ciência no Breakthrough Prize, mas não posou sozinha no tapete vermelho, mas sim com um ator famoso.

Este é Édgar Ramírez, que atuou no filme Emilia Pérez e tem um ótimo relacionamento com a atriz mexicana.

O gesto deste ator com Salma Hayek no tapete vermelho que criticam e garantem que a incomodou

Salma Hayek posou no famoso evento com um vestido longo preto, de mangas compridas e gola alta com transparências, ficando linda e elegante.

Porém, o que chamou a atenção foi o gesto que o ator venezuelano fez com ela ao posar no tapete vermelho e que ele a abraçou e afirmam que ele foi longe demais, e que a atriz parecia incomodada.

“Esse cara é meio confiante!”, “Ela parece meio incomodada com o Edgar... 🤨”, “Não gosto da atitude dele com ela”, “dizem que ele é gay, mas nesse vídeo ele não parece”, “que ousadia com a Salma”, “não está certo, olha como ele a abraça com aquela confiança e não solta”, “ele a agarra com muita confiança”, “ela parece incomodada”, “acho muito ousado da parte dele”, e “ele deveria respeitá-la mais, ela é uma mulher casada”, foram algumas das reações nas redes.

Embora muitos afirmem que ficou incomodada com o gesto do ator, a atriz compartilhou o vídeo em suas redes com Edgar, mostrando que eles têm uma grande amizade e não têm problemas com ele.

O ator venezuelano se tornou um dos mais destacados e desejados de Hollywood, pois encanta com sua beleza e carisma, mas até agora não se sabe se tem companheira.