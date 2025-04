Madonna mostra seus novos dentes, mas detalhe inesperado surpreende redes sociais

Madonna é bem conhecida por seu instinto de transformação. Agora, sua mudança mais recente, dessa vez relacionada aos dentes, causou comoção nas redes sociais. Alguns fãs notaram um detalhe surpreendente.

ANÚNCIO

Madonna mostra os dentes e esse detalhe roubou toda a atenção

Madonna estava cantando “Hardest Ese Ever” do rapper That Mexican OT quando todos os olhos se voltaram para ela enquanto ela apontava para sua boca, revelando seus impressionantes grilhões de lápis-lazúli e diamantes. Vestindo um robe preto de seda e adornada com um colar de diamantes brilhantes, a icônica cantora americana exibiu seu brilho juvenil característico. No entanto, apesar de sua exibição ousada, suas roupas e joias não se destacaram como ela esperava, de acordo com o Brightside.

Os fãs ficaram surpresos com algo inesperado: sua localização. A inconfundível maçaneta branca do vaso sanitário estava atrás dela, o que gerou dezenas de comentários engraçados nas redes sociais.

Fãs reagem aos dentes de Madonna

“Não, Madonna postando um TikTok no banheiro, estou morrendo”, disse um fã, enquanto outro perguntou: “Então ninguém vai falar sobre ela estar no banheiro?” “Madonna, você está no banheiro fazendo sucesso?” outro usuário comentou.

Esta não é a primeira vez que os grillz de lápis-lazúli e diamantes de Madonna ganham as manchetes. A primeira vez que ela os usou foi em 2022 no The Tonight Show com Jimmy Fallon, onde ela disse que eles foram um presente para si mesma em seu aniversário de 64 anos.

LEIA TAMBÉM:

O filme chocante sobre catástrofe global que está cativando todo mundo na Netflix

ANÚNCIO

A morte dolorosa que devastou William e Harry e desferiu um golpe severo na família real

Nicole Kidman: mudança drástica de visual choca as redes sociais

Com um design totalmente personalizado e coragem sem remorso, a cantora de sucesso defendeu suas “joias orais”, apesar das críticas de seus fãs. “As pessoas se incomodam com minhas joias, não sei por quê”, disse ele.

O vídeo postado no TikTok alcançou mais de seis milhões de curtidas e quase 30.000 comentários. Alguns elogiaram seu estilo atemporal: “Madonna foi, é e sempre será a icônica Rainha do Pop”.