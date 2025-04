É um mini Harry Potter? Filho de Daniel Radcliffe com quase 2 anos encanta as redes

Daniel Radcliffe é um dos atores mais famosos de Hollywood e também um dos mais queridos, lembrado por seu papel na saga Harry Potter.

Aos 35 anos, o ator continua fazendo sucesso, e também formou uma linda família com sua namorada de mais de 10 anos, Erin Darke.

Daniel e Erin tornaram-se pais em abril de 2023 e embora o ator tenha sido visto com seu filho, seu rosto não havia sido visto até agora.

“Um mini Harry Potter”, filho de 1 ano de Daniel Radcliffe reaparece e encanta com sua beleza

No fim de semana passado, Daniel Radcliffe foi flagrado andando pela cidade de Nova York com sua namorada Erik Darke e seu filho.

Desta vez, diferente das outras, o ator mostrou o rosto do filho, que estava em seu carro, e encantou-se com sua beleza e com o quanto se parece com ele.

O menino de quase dois anos usava calça esporte azul, camiseta verde, botas verdes e um adorável chapéu bege.

“Que criança linda”, “nossa seu filho é uma beleza, eu adoro ele”, “me apaixonei pelo seu bebê”, “nossa um mini Harry Potter, é a coisa mais linda que eu já vi”, “seu bebê é adorável demais”, “ele é tão lindo quanto ele”, “olha essas bochechas, que fofa”, “ele faz filhos lindos mesmo”, “ele se parece muito com ele”, e “que criança doce”, foram algumas das reações nas redes.

O ator parecia muito feliz e realizado em sua época como pai. “É impressionante. Acho que muita gente disse: ‘Basta passar os primeiros seis meses e depois tudo vai melhorar’, mas gostei muito dos primeiros seis meses. Não sei o que imaginei, honestamente, mas é ótimo. É incrível e estou maravilhado”, disse ele há alguns meses.

Além disso, garantiu que no momento não quer que seu filho saiba o quão famoso ele é.

“Este é um lindo momento em que ele não sabe que sou outras coisas além de seu pai, e isso vai ser muito, muito difícil. Só quero manter minha fama em segredo dele pelo maior tempo que for humanamente possível”, disse ele.