“Sinto muito”: Meghan Markle pede desculpas sobre o fracasso de sua marca e é criticada nas redes sociais

A famosa teve um problema com seus produtos que incomodou alguns usuários

Há alguns dias, Meghan Markle lançou sua nova marca de estilo de vida, As Ever, que oferece produtos gourmet como chás, biscoitos, mistura para panquecas, favo de mel, geleias e muito mais.

Todos os seus produtos são embalados e rotulados com embalagens bonitas e elegantes, feitas em colaboração com pequenas cooperativas de agricultores americanos.

Parece que a estreia da celebridade foi um sucesso total, já que muitos de seus produtos esgotaram, mas parece que justamente por isso ocorreu um erro pelo qual a celebridade teve que se desculpar.

Meghan Markle teria falhado com sua marca e afirmam que “até acabou se desculpando”

Meghan Markle estava oferecendo um mel de flores silvestres de edição limitada que causou sensação e esgotou assim que foi colocado à venda.

O problema, de acordo com alguns relatos da mídia americana, é que muitos de seus usuários compraram o mel, o que significa que pagaram a taxa de US$ 46, mas o mel já estava esgotado.

Meghan Markle A famosa enviou uma carta de desculpas a quem não conseguiu ter seus produtos (@aseverofficial/Instagram)

Em resposta, Meghan enviou uma carta de desculpas àqueles que compraram o mel e não o receberam.

“Querido amigo, que semana! Obrigada pelo seu apoio. Significa muito para mim. Lamentamos muito o que aconteceu com o seu pedido, que, devido a overbooking, não conseguimos entregar. Nossa equipe trabalha arduamente em todos os departamentos, e estamos tão tristes quanto você por saber do ocorrido, por não podermos receber o produto que tanto desejava (“Eu me sentiria da mesma forma!”)”, escreveu a celebridade na carta.

Ela também prometeu a essas pessoas que, ao receberem a próxima coleta de itens, ela os enviaria imediatamente.

“Quero prometer que, quando nossa próxima coleção de itens de edição limitada chegar, você não só será o primeiro a saber, como também o primeiro a recebê-la. Não precisa encomendar; eu a enviarei pelo correio como um presente meu. Obrigada pela compreensão e apoio, e por continuar comemorando este lançamento emocionante conosco. Teremos muito mais novidades em breve, como sempre.”

“Tudo o que ela faz acaba mal”, “Quem compra mel dessa mulher?”, “Acho que é tudo mentira dizer: uau, todo mundo quer comprar coisas dela”, “Ela deveria ter se preparado para isso e muito mais” e “Outro fracasso, Meghan. Você já deveria desistir”, foram algumas das reações nas redes sociais.

No entanto, Meghan expressou sua felicidade e satisfação com o sucesso de sua marca e a rapidez com que tudo se esgotou, demonstrando que seus produtos estão entre os mais procurados e desejados.