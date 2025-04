Filme viciante e cheio de ação está arrasando na Netflix: está no top 10 dos filmes mais assistidos

Uma das atrizes de maior sucesso em Hollywood, e que é cada vez mais vista em grandes produções, é a atriz mexicana Eiza González.

Eiza González Getty Images: Phillip Faraone (Phillip Faraone/Getty Images,)

E esta não é exceção, já que um filme estrelado por ela está dominando a Netflix e está entre os 10 filmes mais assistidos do serviço de streaming.

O filme estrelado por Eiza González que faz sucesso na Netflix

Trata-se de ‘Bloodshot’, um filme de ação de 110 minutos que passou despercebido quando foi lançado em 2020, mas ganhou uma segunda vida com sua chegada à plataforma.

“Um soldado morto é ressuscitado graças à nova biotecnologia e embarca em uma missão de vingança neste drama de ação baseado na série de quadrinhos.”

Bloodshot (Sony Pictures / Columbia Pictures)

É assim que o serviço de streaming descreve este filme frenético dirigido por Dave Wilson, que está no top 10 dos filmes mais assistidos há vários dias.

O elenco inclui nomes como Vin Diesel, Eiza González, Toby Kebbel, Sam Heughan, Lamorne Morris, Jóhannes Haukur e Guy Pearce.

A produção também recebeu boas críticas dos críticos. Molly Freeman, do Screen Rant, observou que é “um divertido sucesso de bilheteria de super-heróis, embora seja um pouco desajeitado e irregular às vezes (...) É uma aventura sólida e rápida”.

Por sua vez, Lya Rosén, do La Tercera, afirmou que é “um filme que certamente irá entreter os fãs do desenho animado original e todos aqueles fãs de filmes de ação para pessoas com uma mente bem formada”.

Então, se você é fã de filmes de ação ou de super-heróis, ou gosta de produções estreladas por Eiza González, ‘Bloodshot’ é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.