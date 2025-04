Ela copiou? Vestido de Hailey Bieber causa polêmica por supostamente imitar Selena Gomez

As redes acusam Hailey de copiar um vestido de Selena

Hailey Bieber é uma das modelos mais famosas que se destaca não só pela sua marca de maquiagem, Rhode, mas também pelo seu casamento com Justin Bieber.

Houve muita conversa sobre uma separação da cantora ou um fim no relacionamento, mas eles foram vistos juntos, e ela reapareceu recentemente no Fashion Trust Awards com um visual espetacular.

Ela copiou? O vestido que Hailey Bieber usou e pelo qual é acusada de imitar Selena Gomez

Hailey Bieber compareceu ao Fashion Trust Awards sem seu marido Justin Bieber, usando um lindo vestido roxo longo, drapeado e recortado que realçava sua figura esbelta.

O vestido, que apresentava um decote leve, um decote tipo halter, alças grossas e uma saia longa e semi-volume com painéis transparentes, a fez parecer espetacular, mas também gerou polêmica nas redes sociais.

E muitos afirmam que a famosa copiou alguns vestidos de Selena Gomez, já que a cantora já usou vários modelos bem parecidos no passado.

Alguns anos atrás, Selena usou um vestido preto longo e recortado no Billboard Awards, muito parecido com o que Hailey usa agora, e também, em um de seus aniversários passados, ela usou um vestido bege drapeado que lembrava o que a esposa de Justin usou nessa ocasião.

“A Selena já usou esse vestido 😂😂 claro que ela tem em outra cor”, “Parece um pouco com a Selena”, “Acho que a Selena usou o mesmo vestido, mas em uma cor diferente”, “como sempre a Hailey imitando sua chefe Sel”, “Hailey, tenha amor-próprio e estilo, não copie tudo da Selena”, “tudo copia a chefe dela”, “Acho que a Selena já usou um vestido assim antes” e “A Hailey está linda, mas acho que ela copiou a Selena”, foram algumas das reações nas redes sociais.

No entanto, não há nenhum modelo que Selena tenha usado que seja exatamente igual ao que Hailey usou nesta ocasião.

No evento, realizado em West Hollywood, Califórnia, Hailey entregou ao diretor criativo da Saint Laurent, Anthony Vaccarello, um prêmio honorário por seu impacto na indústria da moda.