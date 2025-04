Parece com Archie ou Lilibet? Meghan Markle compartilha foto de infância que choca a todos

A famosa surpreendeu as redes com uma foto de sua infância

Meghan Markle continua trabalhando em sua marca, seu podcast e muito mais, provando que está mais focada do que nunca em seus projetos.

E através das redes sociais, a esposa do príncipe Harry compartilhou um pouco de sua vida e ainda revelou um pouco mais dos filhos, Archie e Lilibet, e de sua luxuosa mansão.

Embora ainda não tenha mostrado o rosto dos filhos, ela já os deixou aparecer em fotos e vídeos em seus stories e posts do Instagram, onde mostra como cozinha com eles e como eles se divertem todos os dias.

Ela se parece com Lilibet? Meghan Markle compartilha foto de infância e surpreende a todos

Meghan Markle compartilhou recentemente algumas fotos de infância em sua conta do Instagram, onde ela se vestiu de escoteira.

Na imagem, a celebridade aparece com cabelos cacheados, vestido bege, camisa, gravata e meias longas, e escreveu: “Ser empreendedora pode começar cedo. (Aliás, depois de todos esses anos, ainda estou vendendo biscoitos!) 🍪.”

A celebridade acaba de lançar sua marca ‘As Ever’ onde vende diversos produtos, e por isso ela lembrou que desde criança vendia coisas diferentes, mostrando seu empreendedorismo e vontade de sempre ter seu próprio dinheiro.

A imagem causou comoção nas redes sociais, e alguns afirmam que seu filho mais velho é muito parecido.

“O filho dela é exatamente a cara dela”, “essa foto é tão linda”, “ela é muito bonita, o Archie é parecido com ela, mas a Lilibet não”, “essa foto da Meghan é tão fofa, ela é linda desde pequena”, “aqui dá para ver que o rosto do Archie é idêntico ao dela”, “ela é tão linda, eu amei essa foto”, “ela era tão fofa, não sei o que aconteceu com ela haha”, “o filho dela tem o rosto dela”, “a menininha não é parecida com ela, mas o filho dela é”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Meghan raramente mostrou sua aparência quando criança e, desta vez, ela causou um rebuliço nas redes sociais.