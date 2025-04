Jenna Ortega faz um retorno deslumbrante, mas esse detalhe choca as redes sociais

Jenna Ortega, mais conhecida por seu papel em ’Wednesday‘ (Wandinha), surpreendeu recentemente os fãs com um novo visual ousado na CinemaCon em Las Vegas, em 1º de abril. Embora estivesse lá para promover seu próximo filme, foi seu estilo que realmente gerou o debate nas redes sociais.

O novo estilo de sobrancelha de Jenna Ortega gerou um debate nas redes sociais entre seus seguidores

Em uma promoção especial para seu próximo filme, Hurry Up Tomorrow, Jenna Ortega ganhou as manchetes com seu visual marcante. Conhecida por seu estilo mais sombrio e gótico, a atriz de ascendência latina exibiu uma mudança radical ao estrear suas sobrancelhas descoloridas. Esse novo estilo contrastava com seu cabelo cereja escuro.

Jenna Ortega Jenna Ortega se hartó y pidió a los fans que paren popular trend de "Melina" (Instagram @jennaortega)

Quanto ao look, a atriz usou uma camisa Versace roxa com estampa moderna, combinada com salto plataforma lilás, blazer e shorts. O estilo escolhido por Jenna Ortega estava muito longe de seu visual habitual, com sobrancelhas recém-descoloridas que a deixavam quase irreconhecível.

A atriz de quarta-feira reapareceu com um novo visual nas sobrancelhas

Jenna Ortega usava o cabelo longo e liso, com uma leve divisão lateral. Sua maquiagem incluía sombra espessa e esfumaçada, rímel preto e lábios delineados em tom taupe.

O maquiador de Ortega, Vincent Oquendo, mencionou nas redes sociais que se inspirou em uma Faye Dunaway moderna para o visual, refletindo o estilo dos anos 70 que a atriz da Netflix adotou naquela noite. É uma tendência de sobrancelhas que representa uma mudança em relação aos estilos mais cheios e espessos do passado, como os de Brooke Shields.

Os fãs reagiram de maneiras diferentes ao novo visual de Jenna Ortega. “Você a fez parecer mais jovem. Ela continua linda, mas mais jovem do que realmente é”, comentou um usuário.

No entanto, alguns discordaram do novo estilo de Ortega. “Que tendência é essa de raspar as sobrancelhas?”, “Ela é bonita, MAS… quem roubou as sobrancelhas dela?”, “As sobrancelhas devem voltar o mais rápido possível.”