Nicole Kidman: mudança drástica de visual choca as redes sociais

Nicole Kidman é uma das figuras cinematográficas facilmente reconhecidas por seu característico cabelo loiro dourado e solto. No entanto, a atriz de 57 anos surpreendeu seus milhares de seguidores ao mudar seu penteado para seu último papel principal.

Nicole Kidman parece irreconhecível com seu novo visual

Antes da estreia da segunda temporada de ‘Nine Perfect Strangers’ em 21 de maio, o Hulu divulgou uma série de fotos da série de sucesso mostrando o elenco deslumbrante e o novo visual e a incrível transformação de Nicole, de acordo com a Hello Magazine.

Para dizer adeus ao seu típico cabelo loiro ondulado, a bem-sucedida atriz de Lioness usou uma peruca no show, bem diferente de seu visual anterior.

Uma transformação para seu papel em ‘Nine Perfect Strangers’

Sua peruca loira lisa e gelada terminava em um corte curto, e ela usava uma franja que caía logo acima das sobrancelhas, marcando uma mudança notável em relação aos longos cabelos de sua personagem na primeira temporada.

Nos novos cartões postais, Nicole pode ser vista enrolada em um casaco verde e um suéter de gola alta para se proteger do frio desafiador do clima austríaco. Kidman retorna ao seu papel como Masha depois de receber elogios de fãs e especialistas em sua primeira temporada por sua atuação como guru do bem-estar.

Seus fãs elogiaram sua peruca incrível e compartilharam sua empolgação pela tão aguardada estreia da nova temporada. “A peruca é perfeita”, disse um fã no Instagram, enquanto outro acrescentou: “Melhor Atriz Coadjuvante para a peruca de Nicole Kidman”. A nova temporada de ‘Nine Perfect Strangers’ receberá novos rostos e estreará em maio no serviço de streaming Hulu.