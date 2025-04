O príncipe William e seu irmão, o príncipe Harry, estão de luto pela perda inesperada de seu antigo guarda-costas, que os apoiou durante a morte de sua mãe, Diana, Princesa de Gales, de acordo com a Hello Magazine.

O príncipe William e o príncipe Harry estão de luto pela perda de seu antigo guarda-costas.

O ex-oficial de segurança real dos príncipes, Graham Craker, era carinhosamente apelidado de Crakers por William e Harry, e estava ao lado deles quando os jovens membros da realeza britânica souberam da trágica morte de sua mãe em um acidente de carro em 1997.

Graham Craker morreu aos 77 anos e era muito próximo da família real britânica, mesmo após sua aposentadoria em 2001, comparecendo ao casamento do Príncipe de Gales e Kate Middleton.

Notícias devastadoras

No dia do funeral de Diana em Londres, 6 de setembro de 1997, Craker sentou-se no banco da frente do carro funerário enquanto o caixão da princesa viajava para seu local de descanso final. O duque de Sussex refletiu sobre a memória comovente em suas memórias, Spare, publicadas em janeiro de 2023.

Príncipe William e Príncipe Harry Príncipe William e Príncipe Harry (Photo by Yui Mok - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

“O motorista teve que parar várias vezes para que o guarda-costas pudesse sair e limpar as flores do para-brisa”, ele lembrou. “O guarda-costas era Graham. Willy e eu realmente gostávamos dele. Nós sempre o chamávamos de Crackers. Nós achávamos hilário.”

Graham Craker permaneceu próximo da família real após sua aposentadoria

Em uma entrevista após a morte de Diana, Craker falou sobre o momento em que soube da morte de Diana, quando William e Harry estavam hospedados em Balmoral, na Escócia: “Desci as escadas até o telefone da casa e liguei para o escritório de plantão no Palácio de Buckingham”, disse ela.

A morte dolorosa que devastou William e Harry e desferiu um golpe severo na família real (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get)

“Eles disseram que houve relatos de um acidente e que Dodi Fayed havia morrido e que a princesa tinha um braço quebrado”, acrescentou.

Ele também disse que ficou incrédulo quando descobriu que a princesa também havia morrido.

“Você tenta lidar com isso da melhor maneira possível, mas fica muito emotivo.” “Talvez a coisa mais emocionante tenha sido ver William na manhã seguinte.” E ele concluiu: “Vi William passeando com seu cachorro lá fora, então fui até ele e disse: ‘Sinto muito por ouvir suas más notícias’. William, muito triste, respondeu: ‘Obrigado’.”