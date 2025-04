Nem princesa, nem roqueira: Miley Cyrus muda de visual, mas é criticada por copiar outra famosa

Miley Cyrus está de volta com tudo. Depois de ganhar seu primeiro Grammy em 2024, a cantora de 32 anos demonstra mais uma vez porque continua sendo uma das grandes figuras da música. No último mês, ela lançou vários singles de sua tão esperada nova era musical, incluindo a música End of the World, acompanhada de um videoclipe onde impressiona não só pela voz, mas também pela marcante transformação visual.

Porém, enquanto alguns a celebram, outros criticam seu novo visual, acusando-a de imitar Lady Gaga e até Madonna.

O visual deslumbrante de Miley Cyrus em “End of the World”

O visual deslumbrante de Miley Cyrus em "End of the World"

No vídeo de “End of the World”, Miley aparece com um vestido verde esmeralda brilhante, digno de uma diva do showbiz. Com corte estilo body ou bustiê, o vestido destaca sua figura, acentuando seu decote e abraçando seu corpo com lantejoulas. A escolha do guarda-roupa não é por acaso, pois se alinha com a atmosfera de glamour e energia deslumbrante que Cyrus busca transmitir em seu novo álbum Something Beautiful, que é inspirado na icônica obra do Pink Floyd, The Wall.

O que mais chamou a atenção não foi só o visual deslumbrante, mas a provocação e sensualidade com que Miley usa esse look, enquanto se move entre fumaça e luzes douradas.

Copiar ou reinventar?

Embora muitos comemorem com entusiasmo o retorno de Miley Cyrus, há quem tenha sido rápido em criticar seu novo visual, apontando semelhanças com a imagem que Lady Gaga popularizou anos atrás. “Miley Cyrus quer ser Lady Gaga ou o quê?” “Miley está imitando Lady Gaga?” Os internautas escrevem. E o vestido verde esmeralda, as sequências de dança sensual e a atmosfera de mistério que envolve o vídeo End of the World aparentemente lembram o estilo visual que a intérprete de Bad Romance exibiu no início de sua carreira.

Alguns também expressaram que o estilo de Cyrus transmite uma vibração semelhante ao de Madonna quando ela cantou Like a Virgin.

Madonna e Lady Gaga Miley Cyrus estaria se inspirando em outras grandes estrelas da música (Youtube)

É importante destacar que o estilo de Miley evoluiu ao longo dos anos, desde a doce Hannah Montana até a figura irreverente que ela é hoje. Nesse sentido, seu olhar no vídeo Fim do Mundo parece mais uma reinvenção pessoal do que uma imitação. A artista sempre foi conhecida por suas transformações e, embora as comparações com outras rainhas da música como Lady Gaga sejam inevitáveis, é possível que Miley esteja simplesmente se inspirando em diferentes partes do pop e da cultura, algo que ambas as artistas fizeram em suas respectivas carreiras.

Miley Cyrus sempre será icônica



Miley conhece polêmica, mas sua capacidade de se renovar ao longo dos anos a manteve atual na indústria. Desde a sua criação, tem sido uma das artistas mais versáteis e por vezes controversas, e parece que se mantém fiel ao seu carácter ousado, apresentando novas facetas da sua personalidade e estilo.

Se Miley Cyrus deixou algo claro, é que sua música e estilo estão em constante evolução e que ela não tem medo de correr riscos. Depois do sucesso com Flowers e da vitória no Grammy, parece que o céu é o limite para esta artista multifacetada. Em “End of the World”, ela nos mostra mais uma vez porque continua sendo uma das grandes do setor.