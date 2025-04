“Já era hora”: Lindsay Lohan recebe um prêmio merecido e agora fãs lembram de outra celebridade esquecida

Num evento que celebrou o melhor da sétima arte, Lindsay Lohan brilhou como nunca. Durante o encerramento do CinemaCon 2025 em Las Vegas, a atriz de 38 anos foi homenageada com o Prêmio Vanguard pelo conjunto de sua obra na indústria cinematográfica. E embora sua carreira tenha sido cheia de altos e baixos, foi uma lembrança muito particular que emocionou a todos: a experiência de se ver atuando pela primeira vez na tela grande com ‘Operação Cupido’.

“Foi tão surreal, mas me senti em casa”, confessou Lindsay emocionada ao público. Ela tinha apenas 12 anos quando interpretou as gêmeas Hallie e Annie em 1998, e esse papel se tornou o início de uma carreira que marcaria uma geração inteira. “Obrigada por este prêmio, significa mais do que vocês imaginam. Cresci nesta indústria e sinto orgulho de continuar fazendo o que amo. Não há nada como a magia do cinema”, acrescentou a atriz, visivelmente emocionada.

Um renascimento pessoal e profissional

Durante anos, Lohan foi um ícone da juventude, estrelando filmes como Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen e Mean Girls. Porém, o peso da fama a levou a passar por fases sombrias. Problemas jurídicos, vícios e excessos colocaram a sua carreira em suspenso e a sua imagem em causa. “Parecia que tinha perdido tudo”, confessou em entrevistas anteriores. Mas longe de desistir, ele trabalhou silenciosamente para se reconstruir.

Hoje, Lindsay vive uma nova etapa de realização. Casada com o empresário Bader Shammas, tem um filho e mora em Dubai, ela encontrou estabilidade longe dos holofotes de Hollywood. Em suas redes sociais, ela costuma compartilhar mensagens de amor e gratidão, principalmente ao marido, a quem chama de “melhor amigo e companheiro de vida”.

Seu reaparecimento nas telas com os filmes natalinos da Netflix marcou o que muitos chamam de “Lohanaissance”: o tão esperado retorno de uma estrela que nunca deixou de brilhar no coração de seus fãs. E agora, ele se prepara para reprisar seu papel em Freakier Friday, a tão esperada sequência ao lado de Jamie Lee Curtis, que promete ser um sucesso de bilheteria neste verão.

Fãs pedem para não esquecer essa outra pessoa famosa

O renascimento de Lindsay tocou profundamente seus seguidores, que veem nela um exemplo de resiliência. Seu reconhecimento na CinemaCon também gerou protestos nas redes sociais: que outra querida ex-estrela infantil, Amanda Bynes, pode encontrar o caminho de volta.

“Já salvamos Lindsay, agora vamos atrás de Amanda Bynes”, “Assim que Lindsay se levantou, espero que Amanda Bynes consiga fazer isso.” “Estou muito feliz por Lindsay Lohan, espero ver Amanda Bynes ressurgir da mesma forma”, escreveram usuários nas redes sociais.

A atriz de ‘Ela é o Cara’ Homem e ‘A mentira’ está afastada dos palcos desde 2010, com foco na saúde mental. Embora ela não tenha anunciado um retorno oficial, os fãs continuam esperançosos de vê-la novamente tão radiante quanto antes.

O que aconteceu com Amanda Bynes?

Amanda Bynes Fotos: Instagram

Amanda foi uma atriz infantil e juvenil de muito sucesso nos anos 2000. Ela alcançou a fama graças à sua participação no programa de esquetes ‘All That’, e mais tarde estrelou seu próprio programa, ‘The Amanda Show’, bem como filmes populares como ‘Tudo que uma garota quer’, ‘Hairspray’ e ‘Ela é o Cara’.

Sua carreira era muito promissora, mas em 2010 começou a apresentar sinais de problemas pessoais e de saúde mental. Nos anos que se seguiram, ele enfrentou vários incidentes legais, comportamento errático e prisões por dirigir embriagada.

Em 2013, ela foi internada em uma instituição psiquiátrica após um episódio grave e sua família solicitou tutela legal, semelhante à que Britney Spears teve. Amanda permaneceu sob essa tutela por quase nove anos. Embora naquela época ela se mantivesse afastada do entretenimento, ela expressou em diversas ocasiões seu desejo de estudar design de moda e reconstruir sua vida.

Em 2022, conseguiu a cassação da tutela, o que marcou um passo importante em sua recuperação. Porém, seu caminho não foi fácil e ele teve recaídas.