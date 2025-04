O dramático filme romântico que acaba de chegar na Netflix e vai agitar seu coração

(Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

Beby Tsabina como Niyala em 'Promesas do Coração'. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

Promessas do coração

Não só a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, especificamente Hollywood, é a que sempre brilha mais na Netflix, mas cada vez mais outros países estão aumentando a sua participação no catálogo do serviço de streaming.

E é justamente isso que está acontecendo com um filme que vem da Ásia e que está conquistando usuários ao redor do mundo.

O filme romântico que cativa na Netflix

Este é ‘Promessas do Coração’, uma produção da Indonésia que está cativando os espectadores.

“A vida de Niyala, que acaba de realizar seu sonho de se tornar médica, desmorona quando seu pai arranja um casamento com Roger, filho do empresário mais rico da cidade, para pagar a dívida da família. Enquanto assimila os novos planos, Niyala deve aceitar que Faiq, o homem por quem ela ama desde criança, também encontrou alguém com quem caminhar até o altar.

É assim que a plataforma descreve esta produção de 109 minutos que está encantando os telespectadores.

O filme é dirigido por Anggy Umbara e entre o elenco se destacam os nomes de Deva Mahenra e Beby Tsabina, que protagoniza o filme.

Nesse sentido, o filme foi lançado recentemente e já está no top 10 dos mais vistos, ao lado de outras produções românticas como ‘Minha Lista de Desejos’ e ‘Amores Proibidos’.

Dessa forma, se você é fã de filmes românticos e gosta de assistir produções de diversos lugares do mundo e não apenas de Hollywood, ‘Promessas do Coração’ é uma boa alternativa para curtir na Netflix.