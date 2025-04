A chocante minissérie de 3 episódios que está escondida na Netflix e que vai te abalar

As minisséries documentais se tornaram um dos gêneros preferidos dos espectadores na Netflix, existindo diversas produções desse tipo e muitas delas alcançando sucesso na plataforma.

E nesse âmbito, histórias relacionadas a crimes ou serial killers prenderam diversos usuários.

Nesse sentido, uma das produções mais perturbadoras desse tipo é uma minissérie de três documentários sobre um caso que abalou a Índia.

A chocante minissérie em três partes

Trata-se de ‘Assassinos Indianos: o Estripador de Déli’, uma produção que estreou em 2022 e que atualmente permanece um tanto escondida no extenso catálogo da Netflix.

‘Assassinos Indianos: o Estripador de Déli’ (Netflix)

“Uma série de cadáveres mutilados abandonados com notas zombeteiras fora de uma prisão de Déli desencadeia a caça a um assassino experiente com um ódio profundo pelo sistema.”

É assim que a plataforma descreve esta minissérie de 3 capítulos, onde cada episódio tem duração aproximada de 40 minutos, para que você possa assisti-lo em apenas um dia.

A produção também recebeu boas críticas do mundo da crítica. Karina Adelgaard do Heaven of Horror observou que “se você está interessado em casos de crimes verdadeiros, com certeza vai querer assistir (...) Seus três episódios de 45 minutos são intrigantes à sua maneira.”

Enquanto M. N. Miller, do Ready Steady Cut, indicou que é “uma visualização brutal e fascinante, mas talvez seja apenas para verdadeiros fãs do crime, devido à crueldade que exibe”.

Assim, se você é fã de produções de crimes reais ou minisséries sobre serial killers, ‘Assassinos Indianos: o Estripador de Déli’ é uma boa alternativa para assistir na Netflix.