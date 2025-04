Esta é a nova série documental da Netflix sobre um crime verdadeiro e perturbador

O sucesso das documentações sobre crimes reais na Netflix é inegável. Produções como American Murder: The Family Next Door ou The Tinder Swindler conseguiram cativar públicos de todo o mundo, combinando histórias chocantes, investigações aprofundadas e um olhar único sobre casos reais que marcaram a história. Essas curtas séries, de apenas três episódios, revolucionaram a forma como consumimos o gênero, mostrando casos arrepiantes com detalhes que deixam o espectador completamente fisgado.

Nessa mesma linha, a Netflix estreia sua nova produção: From Rock Star to Killer (De rockstar a assassino: O caso Cantat). Esta série documental, também de três episódios, não apenas analisa um crime verdadeiro e perturbador, mas também desvenda uma história trágica que ainda comove a sociedade francesa. A série examina o caso de Bertrand Cantat, famoso vocalista da banda Noir Désir, e seu relacionamento com a atriz Marie Trintignant, que terminou fatalmente em 2003.

O que aconteceu com o caso Cantat?

O que é chocante neste caso é como, na altura, dividiu a opinião pública. Cantat, uma estrela do rock adorada por muitos, foi condenado pelo assassinato da sua parceira, Marie Trintignant, num incidente de violência doméstica que abalou a indústria do entretenimento e acendeu um debate crucial sobre o abuso de mulheres. Por meio de arquivos inéditos e depoimentos exclusivos, a série documental apresenta um olhar abrangente sobre os detalhes do crime, do julgamento e suas consequências.

Nesta produção, além de reviver os momentos mais chocantes, é oferecida uma reflexão sobre a reabilitação dos agressores, a cobertura mediática dos acontecimentos e as consequências da violência de género numa sociedade que muitas vezes silencia estes casos. Não se discute apenas o crime em si, mas também a imagem pública de Cantat após a sua libertação da prisão e o ressurgimento da sua carreira musical, que gerou grande polémica em França.

Uma série documental que vai te prender do começo ao fim

O fascinante de From Rock Star to Killer é como ele consegue manter o interesse do espectador a cada episódio. A forma como os criadores utilizam o arquivo histórico dos acontecimentos, mesclado com depoimentos de quem esteve próximo dos protagonistas, gera um efeito envolvente. Através desse formato conciso e direto, a complexidade dos personagens envolvidos é revelada, permitindo uma compreensão mais profunda do caso, sem que os detalhes mais mórbidos ou o sensacionalismo tomem conta da história.

Em apenas três episódios, a série consegue o que muitas documentações não conseguem em temporadas longas: fisgar o espectador imediatamente, abalar suas emoções e deixá-lo pensando nas implicações sociais do caso. Se você é fã de histórias de crimes reais, mas procura uma narrativa sólida e bem estruturada, esta é uma série documental que você não pode perder.

De Rock Star a Killer não só o levará a explorar a história sombria de Bertrand Cantat, mas também o fará questionar os limites entre fama e responsabilidade pessoal.