Descoberto um erro incomum em um dos filmes mais vistos da Netflix

Um dos filmes que mais causou fúria na Netflix na última semana é ‘Tempestade Mortal’. O filme estrelado por Naomi Watts está há vários dias entre os 10 mais vistos da plataforma.

ANÚNCIO

“Durante uma caminhada na montanha, uma alpinista angustiada, mas tenaz, tenta sobreviver a uma tempestade... e encontra uma alma perdida que ela jura proteger.”

É assim que o serviço de streaming descreve esta produção de 104 minutos, baseada em acontecimentos reais.

Tempestade mortal (Bleecker Street / Sony Pictures)

Porém, há um detalhe no filme que poucas pessoas notaram e que já está fazendo com que as pessoas falem online.

O erro específico em ‘Tempestade Mortal’

Segundo o portal O Que Ver, foi descoberto um erro incomum na fita e tem a ver com uma situação particular.

Na produção, Pam é vista iniciando sua caminhada às 6h30, em plena luz do dia de novembro, algo improvável para aquela área geográfica: as Montanhas Brancas de New Hampshire.

Nesse sentido, para os especialistas naquele momento e naquela data, o local deveria estar às escuras, o que representa um erro tanto de continuidade como de contexto geográfico e ambiental.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Mais aclamada que ‘Adolescência’: a série baseada em fatos reais que se destaca na Netflix

“Isso já foi longe demais”: usuários continuam editando Benny Blanco até ficar “perfeito”

A surpreendente transformação de Leonardo DiCaprio no trailer de ‘One Battle After Another’

Em todo caso, isso teria uma lógica, pois ao colocar toda a cena em plena luz, ajuda a gerar um maior impacto visual no espectador, talvez priorizando esse detalhe ao invés do fator realidade.