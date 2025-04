Revelado qual foi o verdadeiro final de ‘Adolescência’, mudado de última hora

‘Adolescência’ se tornou um dos mais novos sucessos da Netflix ao ultrapassar a gigantesca cifra de 370 milhões de horas assistidas na plataforma. A ficção continua a dar arrepios a milhares de espectadores ao longo de seus quatro episódios curtos, mas espetaculares. A história de Jamie, um garoto britânico de 13 anos que está sendo julgado pela morte de Katie, sua colega de escola, gerou importante visualização sobre os perigos da masculinidade tóxica e das mídias sociais.

Qual foi o outro final de ‘Adolescência’?

Com uma despedida incrível, o último episódio mostrou Eddie, interpretado por Stephen Graham, completando 50 anos, enquanto seu filho Jaime estava preso há pouco mais de um ano. Embora o pai de família tenha tentado comemorar, ignorando todos os rumores ao seu redor, seu caminhão foi vandalizado e a ligação inesperada do jovem confessando que iria se declarar culpado fez com que ele desmaiasse, culminando em uma sequência comovente.

O diretor Phillip Barantini confessou que o desfecho de ‘Adolescência’ poderia ter sido diferente, e que o roteiro expressava algo diferente do resultado entregue. Esse momento emocionante mostrou Eddie entrando no quarto de Jaime, sentado chorando inconsolavelmente, enquanto colocava um ursinho de pelúcia e abria uma porta para a fragilidade, segundo noticiado pelo 20 Minutes.

O final alternativo de ‘Adolescência’

Porém, o roteiro original contemplava que Eddie tivesse que se deitar na cama de Jaime e cobrir seu corpo com os lençóis, como se fosse uma representação de seu filho preso. “Ensaiamos e foi ótimo, mas senti que havia algo especial nele colocando o ursinho de pelúcia”, disse Barantini para o Tudum da Netflix.

“É a única coisa que Eddie pode tocar nele. É algo maleável que Jamie abraçou e esteve com ele. E então Stephen tornou esse momento seu”, acrescentou. Na verdade, Barantini classificou esta cena como o coração de ‘Adolescência’.

Uma cena comovente

“Estar com a família novamente é o apelo emocional da série. Cada membro dos Miller está tentando apoiar o outro”.

Barantini, junto com os criadores e roteiristas da série, Stephen Graham e Jack Thorne, decidiram optar por essa mudança para fazer o público testemunhar como a família foi deixada em pedaços por um ato atroz e inesperado.