“Que nojento!”: Blake Lively reaparece trabalhando em loja de donuts, mas detalhe horrorizou as redes

Blake Lively, conhecida mundialmente por suas elegantes aparições no tapete vermelho e papéis icônicos na tela grande, trocou seus vestidos de grife por um avental e luvas de cozinha. A atriz foi vista atrás do balcão de uma pequena loja de donuts e a imagem inesperada causou polêmica online.

Blake Lively surpreende ao trabalhar em uma loja de donuts em Connecticut

No domingo, 30 de março, Blake Lively foi visto trabalhando no Rise Donuts em Wilton, Connecticut. “Cozinhando com amigos legais da cozinha e sua batedeira do tamanho de um carro”, Lively compartilhou em suas histórias no Instagram, acrescentando: “Este é meu lugar feliz”.

A renomada atriz de 37 anos, que há muito expressa sua paixão pelo mundo da panificação, parecia encantada enquanto recheava donuts com cremes e atendia diversos clientes. Uma fonte revelou que Blake “estava de muito bom humor” e que é amiga do dono do estabelecimento, conforme noticiou o Brightside.

Blake Lively estava atrás do balcão atendendo ao público no Rise Donuts em Wilton

Blake Livey não estava lá apenas para se exibir, mas também esteve envolvida no processo de confecção dos donuts. Além disso, ela colaborou com o famoso chef Hugh Mangum, vencedor do Chopped e campeão do BBQ Brawl, para criar uma sobremesa muito especial: um donut com cream cheese e bourbon. Compartilhando o vídeo do processo nas redes sociais, ela brincou: “Esta semana estou ganhando a vida recheando nossa receita juntos”.

Um detalhe causou espanto entre seus seguidores nas redes sociais

Enquanto dezenas de fãs maravilhados posavam para fotos com Blake, muitas pessoas online comentaram sobre um detalhe específico.

“Que nojento!”: Blake Lively reaparece trabalhando em uma loja de donuts, mas detalhe horrorizou as redes (Instagram: @risedoughnut)

Em todas as fotos e vídeos, Blake parece estar sem rede de cabelo enquanto assa os donuts. “Sem rede de cabelo nos donuts ou na batedeira? Nojento!” comentou um usuário. “Segurar a bandeja cheia de donuts com a boca aberta, o cabelo solto e a axila exposta, que nojento!” acrescentou outro.