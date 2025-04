As revelações perturbadoras de Elizabeth Hanks sobre sua infância tempestuosa com seu pai, Tom Hanks

Nem tudo na vida das crianças celebridades é luxo e glamour e Elizabeth Hanks, filha do icônico Tom Hanks e de sua primeira esposa, a falecida atriz Samantha Lewes (nome artístico de Susan Dillingham), quebra o silêncio e revela as passagens sombrias de sua infância em seu novo e chocante livro ‘The 10: A Memoir of Family and the Open Road’.

Aos 42 anos e sob o nome de E.A. Hanks, a escritora e ex-editora da Vanity Fair, embarca em uma jornada pessoal cheia de lembranças dolorosas, perguntas sem resposta e uma busca por identidade. O livro, que será publicado no dia 8 de abril, já gera grande polêmica pelas confissões que expõe sobre sua família, incluindo momentos de abandono, negligência e violência emocional.

Uma infância marcada pela separação e pelo caos

Tom Hanks A filha de Tom Hanks fez fortes revelações sobre sua infância (Instagram)

Elizabeth nasceu em Burbank, Califórnia, mas suas primeiras lembranças estão longe de ser felizes. Depois que seus pais se separaram em 1985, sua mãe a levou, sem aviso prévio, para Sacramento, distanciando-a do pai. “Meu pai foi nos buscar na escola e não estávamos lá”, lembra Elizabeth em uma passagem do livro. “Acontece que não estávamos lá há duas semanas e ele teve que começar a nos rastrear.”

Durante anos, sua vida passou entre dois mundos: ela passava fins de semana e verões em Los Angeles com seu pai, Tom Hanks, e sua madrasta Rita Wilson; enquanto o resto do tempo ela morava com sua mãe em Sacramento. No entanto, com o passar do tempo, a saúde mental da sua mãe deteriorou-se drasticamente, mergulhando Elizabeth num ambiente cada vez mais caótico.

“A casa cheirava a fumaça, a geladeira estava vazia ou cheia de comida vencida e o jardim estava tão cheio de fezes de cachorro que não dava para andar por ele”, descreve ela em um dos fragmentos mais pesados do livro. Mas o pior aconteceu quando a violência emocional se tornou física. Após esse episódio, Elizabeth foi enviada para morar permanentemente com o pai.

O amor entre os pais: “duas crianças feridas”

Apesar da dor vivida, Elizabeth tenta compreender o vínculo entre seus pais. Em uma entrevista recente à People, ela confessou: “O amor que existia entre meus pais era o de duas crianças feridas tentando sair juntas de um poço”. Essa afirmação não retrata apenas a complexidade do relacionamento deles, mas também a carga emocional que deixou marcas nos filhos.

Tom Hanks, que reconstruiu sua vida ao se casar com Rita Wilson em 1988 e constituir uma nova família, raramente falou publicamente sobre seu primeiro casamento. No entanto, Elizabeth dá a entender que ele também carregava seus próprios ferimentos. “Meu pai ficou traumatizado com a infância, o divórcio dos pais e a instabilidade familiar que viveu com vários padrastos e meio-irmãos”, escreveu ela.

Tom Hanks O casamento de Tom Hanks e Rita Wilson na visão íntima de sua filha Elizabeth (Getty)

O livro também narra uma viagem que marcou Elizabeth para sempre: aos 14 anos, ela cruzou o país com a mãe em um trailer, seguindo a rodovia I-10 em direção à Flórida. Uma viagem que foi emocionante e transformadora.

Uma carta aberta ao passado

‘The 10′ não é apenas um livro de memórias. É uma exploração honesta, poética e profundamente humana da dor, da memória, do perdão e do amor imperfeito. Através dos diários da mãe e da sua própria experiência, Elizabeth reconstrói a figura de uma mulher brilhante mas atormentada, e dá voz à menina que viveu entre o abandono e a resiliência.

Embora Samantha Lewes tenha falecido em 2002 após uma batalha contra o câncer de pulmão, suas pegadas permanecem vivas na memória de sua filha. “Minha mãe me ensinou a amar as palavras, a poesia e Shakespeare… mas ela também me deixou com muitas feridas”, admite E.A. Hanks.

Com esta obra, Elizabeth mostra que mesmo por trás das famílias mais admiradas de Hollywood, existem histórias de dor que precisam ser contadas.