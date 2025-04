Foto da mãe de Justin Bieber na juventude choca a todos por sua semelhança com ele

O cantor surpreendeu a todos com esta imagem de sua mãe ao felicitá-la por seu aniversário

Justin Bieber é um dos cantores mais famosos de todos os tempos que se envolveu em diversas polêmicas recentemente devido ao seu comportamento e aparência.

ANÚNCIO

E o famoso tem preocupado seus fãs com sua aparência, já que muitos afirmam que ele parece estar drogado ou alcoolizado, e que gerou rumores de um rompimento com sua esposa.

Há vários dias Justin e Hailey não apareciam juntos nem nas redes sociais, mas em meio à polêmica o cantor surpreendeu seus fãs com uma foto de sua mãe.

“É o clone dela”, Justin Bieber compartilha foto de sua mãe na juventude e a semelhança chocou a todos

Nesta quarta-feira, 2 de abril, Justin Bieber compartilhou uma foto de sua mãe na juventude para parabenizá-la pelo aniversário.

Na imagem, Pattie Mallette é vista jovem, usando rabo de cavalo lateral, franja, brincos, colar rosa e o que parece ser uma jaqueta jeans.

Mas, o que deixou todos em choque é a grande semelhança do Justin com a mãe nesta foto, aliás, muitos pensaram que era o próprio Justin usando algum aplicativo para parecer uma mulher.

ANÚNCIO

O cantor escreveu “50 MOMMMMMMMM. Adoro poder ser seu filho. Feliz aniversário @pattiemallette”, e os comentários foram imediatos.

“Me desculpe, mas pensei que fosse uma edição sua do Justin de peruca 😭”, “Meu Deus, mas é você, que idêntico”, “é o seu clone, não acredito o quanto eles são parecidos”, “eles têm o mesmo rosto, que impressão”, “Meu Deus, pensei que fosse uma edição hahaha 😍❤️”, “Os genes dominantes são definitivamente da mãe dele ❤️”, “aí está você como mulher Justin haha ​​​​nossa, é incrível”, e “Mãe do Justin Bieber quando menina, ela tem a cara do Justin Bieber quando criança 😍”, foram algumas das reações nas redes.

LEIA TAMBÉM:

Microsoft anuncia remoção de senhas de 1 bilhão de usuários para protegê-los de hackers

A maior reserva de ouro do mundo está localizada no local mais inacessível da Terra

Cuidado com esses CAPTCHAs falsos que circulam na web: são golpes

Não há dúvida de que Justin herdou a beleza de sua mãe e muitas de suas características físicas, e é claro que eles têm um ótimo relacionamento e são muito próximos.