“Foi aí que eu chorei”: a verdade por trás do final chocante do capítulo 2 de ‘Adolescência’

Ao longo de seus quatro, mas impactantes capítulos, ‘Adolescência’, da Netflix, conta como a prisão de um menino de 13 anos por homicídio muda completamente a sua vida e a de toda a sua família. Um dos episódios se passa no instituto onde o protagonista estuda, uma ficção que teve até três desfechos alternativos, segundo o CulturaOcio.

Netflix ‘Adolescência’: os finais alternativos do segundo episódio

No segundo episódio, o cocriador Stephen Graham, que também interpreta Eddie, o pai do protagonista, conduz uma tomada aérea do local do assassinato, onde deixa algumas flores em homenagem à vítima, Katie, estudante da mesma escola. O diretor Philip Barantini e o diretor de fotografia Matt Lewis revelaram como surgiu esse momento durante uma visita ao podcast The Rest Is Entertainment, onde o detalhe de ter a participação de Graham foi ideia de um executivo da Netflix.

Lewis e Barantini revelaram que outros finais possíveis incluíam manter a câmera no nível da rua e outro em que o drone capturava a cidade de cima, mas não pousava onde a vítima foi assassinada e, em vez disso, a tomada simplesmente desaparecia. A terceira possibilidade era Eddie aparecer na escola em vez da cena do crime.

Capítulo dois de ‘Adolescência’ encerrado com uma imagem da cena do crime

No entanto, decidiram seguir o conselho de um executivo da Netflix: “Em vez de dizer ‘não, não vamos fazer isso, é ridículo’, pensei: ‘Meu Deus, Matt, Matt, temos que pousar o drone, temos que pelo menos tentar’”, revelaram.

“Foi quando eu chorei. Eu sabia que pelo menos tínhamos o episódio”

O significado oculto que poucos perceberam na música final de ‘Adolescência’: entenda

“Não há muito espaço para mudanças. Substituímos a filmagem da manhã de quarta-feira pelo ensaio do pouso. A descida foi muito complicada porque um drone, se movendo muito rápido, pode cair com o vento, e Pontefract é um lugar com muito vento”, disse Lewis.

“Quando ele desacelera e tem que descer, você começa a sentir aquele tipo de ziguezague, quase como uma folha caindo de uma árvore. E tivemos o problema de o drone ter que ser controlado a partir de um veículo em movimento porque o alcance da escola era insuficiente”, disse.