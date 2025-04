Chocante documentário de ‘true crime’ acaba de chegar à Netflix: o terrível caso de um serial killer

As documentações sobre crimes reais tiveram um boom na Netflix, prendendo os espectadores com sua mistura de mistério, suspense e o fascínio de desvendar crimes reais. Séries como a antologia ‘American Murder’ ou ‘From Rock Star to Killer’ ganharam rapidamente o apoio do público graças ao seu formato curto e narrativas poderosas, perfeitas para uma imersão rápida, mas profunda.

Esse formato permitiu que casos complexos e sombrios fossem contados em poucos episódios, mantendo o espectador preso. Nesse contexto, ‘Desaparecidas: o Serial Killer de Long Island’ chega para desvendar um dos crimes mais perturbadores da última década, onde o mistério e as revelações arrepiantes sobre o assassino de Long Island prometem manter o público grudado no sofá.

Desaparecidas: o Serial Killer de Long Island Série documental revela detalhes perturbadores de assassino que se escondeu por mais de 20 anos (Netflix)

Um caso que marcaria a história

Rex Heuermann, um arquiteto de 61 anos, foi preso em 2023, acusado de ser o mentor dos assassinatos macabros conhecidos como “Assassinatos na Praia de Gilgo”. Entre 1993 e 2010, sete jovens, trabalhadoras do sexo, desapareceram e foram encontradas mortas ao longo da costa de Long Island, nos Estados Unidos.

‘Desaparecidas: o Serial Killer de Long Island’ investiga os detalhes desses crimes e como a investigação, que parecia estagnada há anos, finalmente tomou um rumo inesperado graças à tenacidade da polícia e à pressão das famílias das vítimas.

O documentário de três episódios acompanha a exaustiva investigação que terminou com a captura de Heuermann.

Apresentando entrevistas de amigos e familiares dos acusados, bem como de membros da polícia, a série revela como o trabalho de rastreamento inteligente, a tecnologia forense e um caso cheio de reviravoltas surpreendentes acabaram pegando o suposto assassino. Os detalhes por trás de sua prisão são assustadores, especialmente como evidências aparentemente irrelevantes, como uma fatia de pizza descartada, ajudaram a incriminá-lo de forma irrefutável.

O impacto por trás do caso

O que torna ‘Desaparecidas: o Serial Killer de Long Island’ único não são apenas os detalhes sobre os crimes, mas também a forma como retrata as vítimas, dando-lhes uma humanidade que as manchetes sensacionais costumavam tirar delas.

As mulheres, muitas delas jovens e oriundas de meios difíceis, tornaram-se vítimas de um sistema que as descartou. Em vez de ser simplesmente estatística, o documentário procura dar-lhes voz e dignificar as suas vidas.

Nas palavras de Liz Garbus, diretora da série, “essas mulheres merecem ser vistas por quem eram: filhas, irmãs, mães e muito além do trabalho”.

O que aconteceu com Rex Heuermann?

A série faz uma revelação chocante sobre como a polícia finalmente ligou os pontos e ligou Heuermann aos assassinatos.

A peça chave: um telefone portátil e um carro Chevrolet Avalanche que coincidiu com os movimentos do assassino. O mais assustador é que, mesmo depois de ele ter sido preso, as autoridades deram a entender que mais provas e possivelmente mais vítimas poderiam surgir à medida que o julgamento avançasse.

Rex Heuermann, que se declarou inocente dos assassinatos, enfrenta um julgamento que poderá revelar mais segredos escondidos durante anos. À medida que o processo judicial prossegue, as famílias das vítimas continuam à espera de justiça.

A complexidade do caso sugere que a verdade pode ser ainda mais assustadora do que a que foi revelada até agora e que há mais vítimas do que há registo.

Para quem procura uma história perturbadora, cheia de suspense e reviravoltas inesperadas, ‘Desaparecidas: o Serial Killer de Long Island’ é uma série documental imperdível.