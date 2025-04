Val Kilmer, famoso por interpretar Jim Morrison, morre aos 65 anos

O ator americano Val Kilmer morreu no último dia 1º de abril, aos 65 anos. Entre os personagens mais notáveis ​​que interpretou estavam Jim Morrison e Batman.

ANÚNCIO

Val Edward Kilmer nasceu em 31 de dezembro de 1959 em Los Angeles, Califórnia, aos 16 anos conseguiu ingressar no Juilliard Conservatory of Arts de Nova York, embora tenha se destacado como estudante, enfrentou a depressão e seguiu em frente.

O produtor Joseph Papp ofereceu-lhe seu primeiro papel na Broadway, em ‘Slab Boys’, de John Byrne, mas ele foi substituído pelos agora famosos Kevin Bacon e Sean Penn. Ela então atuou em ‘As You Like It’, de Shakespeare, onde Patti LuPone, vencedora do Tony Award, também participou. Foi assim que ela começou a ganhar notoriedade e abrir portas em Hollywood.

Em 1984 veio seu primeiro sucesso com o filme ‘Top Secret!‘, dois anos depois, quando interpretou “Iceman” em ‘Top Gun’, alcançou o estrelato, embora admitisse que preferia ter papéis coadjuvantes, “tinha aparência de protagonista”.

Em 1991, no filme ‘The Doors’, dirigido por Oliver Stone, ele interpretou Jim Morrison. Seus dois papéis mais aclamados seguiram-se nos filmes ‘Tombstone’, em 1993, e em ‘Fogo contra fogo’, em 1995. Naquele mesmo ano, ele foi convidado a substituir Michael Keaton em ‘Batman Eternally’.

O filme foi um sucesso. No entanto, também começaram as críticas à sua personalidade e às suas exigências extravagantes nas produções, como pedir ao elenco que evitasse contato visual com ele.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Aniversário de 13 anos: veja como está a filha mais velha de Bruce Willis com sua esposa atual

‘Adolescência’: o poderoso significado do sanduíche e do chocolate quente na série Netflix

A chocante minissérie que acaba de chegar na Netflix e já está impactando o mundo

Em 2014 começaram seus graves problemas de saúde, começou a ter dificuldade para engolir, depois vomitou sangue, os médicos o diagnosticaram com câncer de garganta, mas ele não recebeu tratamento imediato por acreditar em tratamentos alternativos.

Ele passou por quimioterapia e radioterapia, instalou sonda de traqueostomia e sonda de alimentação, o que o levou a perder a voz e se afastar da atuação.