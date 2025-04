O significado oculto que poucos perceberam na música final de ‘Adolescência’: entenda

A aclamada série da Netflix, ‘Adolescência’, não só conquistou os corações dos telespectadores por sua trama perturbadora, mas também pela forma como aborda questões sociais pesadas. Entre os elementos que mais impactaram os fãs está a música final que toca no último episódio.

ANÚNCIO

‘Adolescência’ é uma minissérie britânica de quatro episódios que tem chamado a atenção dos telespectadores, destacando-se como uma das melhores produções do ano. Criada por Jack Thorne e Stephen Graham, a história segue Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de assassinar um colega de classe.

Adolescência 'Adolescência' da Netflix (Netflix)

Através de uma proposta inovadora, cada episódio é gravado em uma única sequência, criando uma atmosfera imersiva que alterna entre o caos e uma intimidade insuportável.

Embora a série pareça focar na investigação do crime e suas circunstâncias, o que ela realmente explora é muito mais profundo: a complexidade emocional e social por trás do ato, questionando como um jovem chegou a um ponto tão trágico e o que está escondido dentro dele.

É no final do último episódio, quando tudo parece desmoronar para a família de Jamie, que a música final, ‘Through the Eyes of a Child’ da cantora norueguesa AURORA, oferece uma reflexão sobre isso que passou despercebida a muitos.

A música que marca o encerramento da história

Adolescência Adolescência. Cr. Courtesy of Netflix © 2024 (Courtesy of Netflix )

A série termina com uma cena comovente, com o pai de Jamie, Eddie, no quarto do filho, tentando encontrar algum consolo em meio ao caos que os cerca desde o crime. Enquanto ela se despede do filho na cama, depois que ele revelou ao telefone que estava se declarando culpado, uma versão da música ‘Through the Eyes of a Child’ toca suavemente ao fundo.

Embora a voz principal da série não seja AURORA, mas sim Emilia Holliday, a atriz que interpretou Katie, a ligação é inegável.

ANÚNCIO

A decisão de usar a voz de Katie nesta cena não foi acidental. Segundo o diretor da série Philip Barantini, “Katie faz parte de toda a série. A canção, então, não só destaca a ligação emocional entre as vítimas e os perpetradores, mas também o eco de uma vida que se extinguiu prematuramente e cuja essência permanece ao longo da história.

A música como reflexo da infância perdida

AURORA, refletindo sobre o uso de sua música em ‘Adolescência’, destacou como a letra da música se torna ainda mais poderosa com o passar do tempo. Especificamente, a cantora norueguesa comentou que a música surgiu de seu desejo de lembrar a necessidade urgente de cuidar da “criança interior” que todos carregamos dentro de nós, mensagem que ressoa profundamente na trama da série.

É um lembrete da inocência perdida e da necessidade de proteger os mais jovens das influências externas que os moldam.

“O mundo está coberto de nossos rastros. Cicatrizes que cobrimos com tinta. Observe-os pregar mentiras amargas. Prefiro ver este mundo através dos olhos de uma criança. Através dos olhos de uma criança...”

As letras de AURORA, com sua delicadeza e profundidade, tornam-se uma espécie de lamento para todos aqueles que foram vítimas do abandono emocional e da radicalização de suas mentes através de ambientes tóxicos.

A importância da música no encerramento da história

A música ‘Through the Eyes of a Child’ também toca no final do episódio 2, quando o pai de Jamie visita o local onde seu filho teria tirado a vida de Katie.

Adolescência A música final de 'Adolescência' vai além da melodia, deixando uma poderosa reflexão (Netflix)

É um ponto de viragem emocional para o público, uma lembrança do que foi perdido e do que ainda pode ser salvo se tomarmos consciência dos perigos que ameaçam as gerações mais jovens.

LEIA TAMBÉM:

‘Adolescência’: o poderoso significado do sanduíche e do chocolate quente na série Netflix

A chocante minissérie que acaba de chegar na Netflix e já está impactando o mundo

Val Kilmer, famoso por interpretar Jim Morrison, morre aos 65 anos

O encerramento musical não só destaca a tragédia de Jamie e Katie, mas nos convida a questionar nossas próprias percepções sobre a infância, a vulnerabilidade e a importância de guiar as crianças por um caminho cheio de empatia, compreensão e apoio.