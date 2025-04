Aniversário de 13 anos: veja como está a filha mais velha de Bruce Willis com sua esposa atual

Bruce Willis é um dos atores mais famosos de Hollywood, que embora esteja atualmente aposentado devido à sua doença, demência frontotemporal, mas tem uma grande e linda família que o apoia e ajuda.

O famoso tem cinco filhas, três com sua ex-esposa Demi Moore, Tallulah, Scout e Rumer, e duas com sua atual esposa, Emma.

E uma delas já é adolescente e acaba de completar 13 anos, surpreendendo como ela está crescida e bonita agora.

“Crescida e linda”, veja como está aos 13 anos a filha de Bruce Willis com sua atual esposa

Emma Heming, atual esposa de Bruce Willis, compartilhou um vídeo nesta terça-feira, 1º de março, comemorando o aniversário de sua filha mais velha, Mabel Ray, e surpreendeu.

“Num piscar de olhos, ela tem treze anos - nossa linda e brilhante Mabel Ray. Sou grata pela alegria e pela cor que ela traz ao nosso mundo. Ela se move pela vida com bondade e coração, e nós a amamos mais do que palavras podem sustentar. Feliz aniversário para nossa doce menina! 💙”, foi a mensagem da atriz nas redes.

Mas, o que mais surpreendeu é o quanto está grande e bonita sua filha, e sua semelhança com a mãe, já que muitos afirmam que ela é seu clone, e não tão parecida com seu pai ou com suas outras irmãs.

“Nossa, como sua filha é grande”, “ela não se parece com o Bruce, ela é idêntica à mãe”, “ela é muito bonita, não posso acreditar como ela é grande”, “ela é igual à mãe, como ela é alta”, “eu amo como ela cresceu”, “uau, quando eu a vi ela era um bebê”, “ela é muito grande e bonita” e “ela não se parece com suas irmãs, mas ela é muito bonita”, foram algumas das reações nas redes.

A filha famosa é a mais velha, pois têm outra chamada Evelyn, de 11 anos, e a mãe e atriz as compartilha constantemente nas redes sociais.