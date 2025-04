‘Adolescência’: o poderoso significado do sanduíche e do chocolate quente na série Netflix

(Courtesy of Netflix )

Owen Cooper como Jamie Miller, Erin Doherty como Briony Ariston, em Adolescência. Cr. Courtesy of Ben Blackall/Netflix © 2024

Os dias continuam passando e ‘Adolescência’ continua imbatível como a série mais vista da Netflix. Apesar de ter estreado no dia 13 de março, a produção continua em primeiro lugar no top 10 de filmes mais transmitidos do serviço de streaming.

A produção criada por Stephen Graham e Jack Thorne conta a história de uma família cuja vida desmorona quando Jamie Miller (Owen Cooper), de 13 anos, é preso pelo assassinato de uma menina em sua escola.

E embora durante vários dias tenham sido reveladas uma série de detalhes ocultos da série ou a explicação do seu final, ainda existem alguns factos a serem elucidados. E estes são alguns deles.

O que significa o sanduíche na adolescência?

Talvez o melhor episódio da série e que mais impactou os espectadores seja o terceiro, onde você vê Jamie interagindo com a psicóloga Briony, interpretada por Erin Doherty.

Há um momento em que ela dá a Jamie um sanduíche de queijo com picles, apesar de ele já ter afirmado que não gostava de picles, além de trazer-lhe um chocolate quente.

Segundo a psicóloga infantil Sheila Redfern, em depoimentos relatados pelo La Nación, esse gesto ajuda a relaxar o acusado, embora ao mesmo tempo ela também procure testar o adolescente para ver como ele reage a um alimento com um ingrediente que ele não gosta.

Adolescência Cena de' Adolescência' da Netflix (Netflix)

Por sua vez, a psicóloga Danielle Haig explicou à revista Tyla que “o meio sanduíche, principalmente o fato de conter algo que Jamie não gosta, pode ser uma forma de testar sua resposta.

“Se ele simplesmente tolerar isso sem reclamar, isso pode sugerir um histórico de impotência e de estar acostumado a que as coisas sejam feitas para ele e não para ele. Se ele rejeitar categoricamente, isso pode indicar desafio ou uma necessidade de exercer controle em uma situação em que ele tem muito pouco poder. É uma maneira inteligente de avaliar como Jamie se vê em relação às figuras de autoridade e se ele se sente capaz de fazer valer suas próprias necessidades”, disse a especialista de acordo com o que foi relatado pela revista.

Em relação ao chocolate quente, Haig destacou que seria um gesto para que Jamie se sentisse seguro e confortável, sendo um ato maternal por parte de Briony.

Agora, como a psicóloga sabe que o acusado foi exposto ao tema incel, também poderia ser uma tentativa de mostrar que ela não é uma ameaça para ele, de dizer que ele tem o poder na dinâmica, e assim poder ver como ele age.