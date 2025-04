A chocante minissérie que acaba de chegar na Netflix e já está impactando o mundo

Toda semana são lançadas novas séries, minisséries, filmes e documentários na Netflix que aumentam o catálogo de opções que o serviço de streaming possui e veem se conseguem entrar no grupo dos 10 mais vistos.

ANÚNCIO

É justamente isso que uma produção lançada recentemente está conseguindo e que está causando alvoroço entre os telespectadores.

A minissérie que está pegando todo mundo

Trata-se de ‘Garotas Desaparecidas: os Crimes de Long Island’, uma produção de três episódios que está causando polêmica entre os usuários.

Chicas desaparecidas: El asesino en serie de Long Island (Netflix)

“O desaparecimento de vários trabalhadores do sexo em Nova Iorque deixa as suas famílias desesperadas por respostas. Em 2010, restos humanos foram encontrados numa praia de Long Island, o que levou a uma série de outras descobertas a poucos passos das praias mais populares.

É assim que a plataforma descreve esta minissérie dirigida por Liz Garbus, onde cada episódio tem duração aproximada de 50 minutos.

Além do sucesso entre os telespectadores, a produção recebeu críticas positivas do mundo da crítica. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que “Liz Garbus foi indicada duas vezes ao Oscar e ganhou um Emmy como diretora. Ela é muito talentosa no que faz e usa suas habilidades para transmitir toda a história.”

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

A surpreendente transformação de Leonardo DiCaprio no trailer de ‘One Battle After Another’

Esta é a minissérie dramática de 4 episódios que vai te cativar desde o primeiro minuto

Mais aclamada que ‘Adolescência’: a série baseada em fatos reais que se destaca na Netflix

Por sua vez, Joel Keller do Decider afirmou que “porque Liz Garbus incorpora histórias sobre as vítimas na narrativa da história de Gilgo Beach, ‘Missing Girls’ dá aos espectadores uma imagem muito mais completa dos horrores causados ​​pelo assassino.”

Assim, se você gosta de minisséries documentais ou produções mais curtas, ‘Garotas Desaparecidas: os Crimes de Long Island’ é uma boa alternativa para assistir na Netflix.