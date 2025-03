O gesto carinhoso de Jason Momoa que deixou a internet apaixonada

Jason Momoa e Adria Arjona são um dos casais mais famosos do momento que conquistaram Hollywood e mostraram que seu amor é real.

ANÚNCIO

O casal foi visto em diversas ocasiões, eventos, passeios, nas últimas semanas, mostrando o quanto estão apaixonados e próximos.

Recentemente, eles assistiram juntos à estreia de um filme onde roubaram a atenção de todos não só com sua aparência e beleza, mas com um gesto adorável.

“O homem que todos amamos”: o gesto de Jason Momoa com Adria Arjona que fez as redes se apaixonarem

Jason Momoa compareceu à estreia do filme Minecraft que estrelou recentemente e estava com sua namorada, Adria Arjona.

O casal se combinou já que ele usava um terno de alfaiataria violeta com uma camisa roxa, enquanto ela estava radiante em um lindo vestido longo roxo.

Mas, além dos looks combinados, um gesto do ator foi o que roubou a atenção e causou sensação nas redes, fazendo muitos suspirarem e mostrando que ele não é apenas um gostosão e músculos, mas também um cavalheiro.

ANÚNCIO

Circula pelas redes um vídeo do casal no tapete vermelho do filme onde Jason Momoa é visto arrumando o cabelo da namorada, com muito amor, carinho e dedicação, fazendo milhares de pessoas se apaixonarem.

“Isso é amor, quero alguém assim na minha vida”, “Ufff, que nível de casal 🔥😍❤️”, “Meu Deus, eu já o amava por ser lindo, agora o amo mais quando vejo o quão romântico ele é”, “Se eu não tiver um namorado assim não quero nada”, “Eu amo como ele é fofo com ela”, “Dá para perceber que ele está apaixonado por ela”, “Acho que nunca foi assim com a ex dele”, e “Que homem perfeito, aquele que todos queremos e merecemos”. foram algumas das reações nas redes.

Na estreia deste filme, a jovem ainda morou com a sogra, mãe do famoso ator Coni, mostrando que eles têm um ótimo relacionamento.

LEIA TAMBÉM:

Mais aclamada que ‘Adolescência’: a série baseada em fatos reais que se destaca na Netflix

“Isso já foi longe demais”: usuários continuam editando Benny Blanco até ficar “perfeito”

A surpreendente transformação de Leonardo DiCaprio no trailer de ‘One Battle After Another’

Foi em junho de 2024 que o ator confirmou seu relacionamento com Adria Arjona por meio de fotos compartilhadas nas redes e desde então estão muito felizes e apaixonados.