Por que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ainda não se casarem, apesar de estarem juntos há 9 anos e terem 2 filhos?

Desde o início da sua relação, há quase mais de 10 anos, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm estado sob o escrutínio do mundo e existem muitos debates e discussões em torno da relação. A mais recorrente de todas, a clássica pergunta: e quando vão se casar?

O casal bem-sucedido e midiático desfruta de uma boa vida familiar com seus cinco filhos, dois dos quais são compartilhados biologicamente entre eles. No entanto, ao longo dos anos Georgina tem sido a matrona e o pilar do lar que forjou com os portugueses, não existindo diferenças entre nenhum dos filhos.

Por que Cristiano Ronald e Georgina Rodríguez ainda não se casaram?

A pergunta de um milhão de dólares torna-se então “se eles estão juntos há tantos anos e formaram uma família, por que não houve casamento?” Bem, embora não de forma concreta, o próprio jogador de futebol assumiu a responsabilidade de oferecer uma visão de por que isso ainda não aconteceu.

Georgina confessou que desde que saiu a música ‘The Ring’, de Jennifer López, os amigos não paravam de lhe perguntar “O anel para quando?”, sobre a sua relação com os portugueses, mas a argentina disse que não depende dela.

Foi então que o atleta foi levado a abordar o assunto, que explicou abertamente: “Sempre falo para ele o que vai acontecer quando a gente clicar naquele clique”. Ronaldo não complica e garante que Georgina sabe a que clique se refere, “porque muitas coisas nas nossas vidas aconteceram assim”.

Além do casamento, que o jogador de futebol afirma ter “100% de certeza” que irá acontecer, também se especulou que poderia ser uma questão de segurança económica. No entanto, no início do ano, alegados detalhes do seu acordo pré-nupcial foram anunciados de Portugal.

Segundo a TV GUIA, Cristiano e Georgina teriam assinado um contrato que estabelece as bases do seu relacionamento, principalmente em caso de casamento ou separação. Este contrato foi uma iniciativa do antigo agente desportivo de Cristiano, que procurou proteger o património do futebolista e garantir que Georgina também recebesse a sua parte.

O contrato, segundo esta revista, especifica que a casa principal de La Finca de Madrid não pertence a Cristiano, mas é propriedade de Georgina. Além disso, em caso de separação, teria direito a uma pensão vitalícia superior a 100 mil euros mensais. Estas condições iniciais foram estabelecidas após a primeira gravidez de Georgina e foram-se adaptando ao longo do tempo à medida que o casal foi tendo mais filhos.