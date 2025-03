“Isso já foi longe demais”: usuários continuam editando Benny Blanco até ficar “perfeito”

Desde que Selena Gomez tornou público seu relacionamento com Benny Blanco, o produtor musical tem estado em destaque. Embora seu talento seja inegável, seu estilo tem sido alvo de constantes críticas nas redes sociais. Muitos o descrevem como “descuidado” ou “sem graça”, mas isso não tem sido um obstáculo para Selena amá-lo do jeito que ele é. Porém, recentemente Benny foi alvo de experimentos de usuários editando sua imagem, algo que já ultrapassou os limites, segundo fãs.

Usuário muda aparência de Benny Blanco e provoca indignação

Embora algumas mudanças tenham sido bem recebidas, outras causaram indignação, pois se considera que alteram completamente sua aparência. Recentemente, o usuário do TikTok @tyleredit97 compartilhou um vídeo no qual editou Benny para ter o que muitos chamam de “o perfil perfeito”.

Neste vídeo, o editor ajustou o tamanho do nariz, queixo e orelha do produtor. No entanto, a reação dos fãs foi negativa. “Deixe esse homem em paz”, “Ele nem se parece mais com ele”, “E de repente Benny Blanco se torna Nick Jonas?”, e “Se todos nós tivéssemos ‘o perfil perfeito’, seríamos iguais.

Benny Blanco Os fãs de Benny Blanco reagem diante das edições de seu rosto, questionando a mudança (Tiktok)

Benny, de 37 anos, já foi alvo de ridículo por seu estilo em diversas ocasiões, mas sempre respondeu com humor. Em entrevista anterior, o produtor mencionou: “Sou tão feio que já me virei e agora sou atraente”.

O produtor deixou claro que seu estilo é uma escolha pessoal. Em outra entrevista à People, ele disse: “O importante é se sentir confortável com o que você veste e com sua aparência”. Ela também revelou que adotou novos hábitos de autocuidado, como tratamentos faciais regulares e uma rotina de cuidados com a pele mais rígida.

O “efeito namorada” mudou Benny Blanco

Recentemente, Benny surpreendeu seus seguidores ao anunciar que estava se livrando de sua icônica monocelha. Embora tenha sido uma mudança significativa, o próprio Benny pediu que fosse uma depilação leve, pois ele realmente amava aquela característica de seu rosto. O resultado foi amplamente aplaudido e muitos consideraram que esta mudança representava o que é conhecido como “efeito namorada”, um fenômeno que descreve como a aparência e o estilo dos homens melhoram depois de iniciarem uma relação.

Benny Blanco Benny Blanco muda seu look e os fãs não podem acreditar a diferença (TikTok)

Os comentários foram imediatos: “O efeito Selena é real. Primeiro o amor, depois a sobrancelha, e depois o cabelo, esperemos”, “Benny, por favor, um pouco de condicionador nesses cachos e você vai ser um galã”, e “O amor é deixar o Benny lindo”.

A beleza está na autenticidade

Para Selena, Benny é perfeito do jeito que é. Seu estilo, mistura de conforto e minimalismo com um toque “desgrenhado”, o torna único. Com camisas de linho, calças largas e sandálias neutras, seu visual boêmio e detalhes luxuosos como colares dourados a diferenciam da moda convencional.

Selena Gomez Selena Gomez e Benny Blanco (Instagram)

A única coisa que importa aqui é que Benny provou que sua imagem faz parte de sua identidade e a carrega com confiança. Sua relação com Selena nos lembra que a verdadeira beleza não está em se adequar aos padrões, mas em ser autêntico e se sentir confortável consigo mesmo.