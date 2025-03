A surpreendente transformação de Leonardo DiCaprio no trailer de ‘One Battle After Another’

Leonardo DiCaprio, reconhecido pela versatilidade de atuação, surpreende seus seguidores com uma nova faceta no primeiro trailer de ‘One Battle After Another’. O ator de 50 anos abandona a imagem juvenil e apresenta-se com uma aparência mais madura, evidenciando a passagem do tempo e a sua evolução profissional. Neste filme dirigido por Paul Thomas Anderson, DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um revolucionário com um propósito pessoal que o levará por um caminho cheio de desafios e emoções intensas.

ANÚNCIO

O trailer mostrou que o ator não apenas mantém seu carisma, mas também oferece uma atuação profunda, dando vida a um personagem marcado pelo desespero. Este novo papel marca um marco na carreira do ator, demonstrando que ele está pronto para explorar uma ampla gama de emoções e complexidades em sua atuação.

DiCaprio abandona sua imagem jovem em um papel maduro

Na primeira prévia de ‘One Battle After Another’, Leonardo DiCaprio mostra uma versão mais madura e experiente de si mesmo. Com rosto mais marcado e olhar mais intenso, o ator se afasta de seus papéis anteriores para se aprofundar em um personagem mais sombrio e profundo. Apesar dos anos, ele ainda mantém seu apelo, mas desta vez combina-o com uma nova energia que reflete as experiências de seu personagem.

Uma das falas mais comoventes do trailer ocorre quando DiCaprio, em seu papel de Bob Ferguson, diz: “Não consigo me lembrar, durante a vida de minha única filha, a resposta à sua pergunta. Preciso encontrá-la”, o que sublinha o desespero de um homem que procura desesperadamente pela sua filha no meio de uma situação crítica.

Um elenco excelente e um enredo intrigante

O filme também conta com um elenco impressionante, incluindo Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. Em particular, Benicio del Toro interpreta o mentor de Bob Ferguson, um homem que o desafia a superar seus medos através de testes extremos, como empurrá-lo para fora de um carro em movimento. ‘One Battle After Another’ é baseado no aclamado romance Vineland de Thomas Pynchon, publicado em 1990, e com um orçamento de mais de US$ 130 milhões, é apresentado como uma produção ambiciosa.

Filmado em 35mm e com câmeras VistaVision, o filme se passa em vários locais da Califórnia e de El Paso, no Texas. Além disso, representa o retorno de Paul Thomas Anderson à direção, após o sucesso com Pizza de Alcaçuz (2021), indicado ao Oscar de Melhor Filme.

DiCaprio e sua incursão nas redes sociais

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

A nova série coreana que está arrasando na Netflix: tem 8 capítulos chocantes

Nova série de época da Netflix que irá competir com ‘Bridgerton’: comédia e reviravoltas inesperadas

Minissérie espanhola não indicada para pessoas sensíveis que vai te fisgar desde o primeiro minuto

A estreia de ‘One Battle After Another’ estava originalmente marcada para 8 de agosto de 2025, mas foi remarcada para 26 de setembro de 2025, o que gerou ainda mais expectativa entre os seguidores do cineasta. Além da transformação no filme, DiCaprio surpreendeu ao lançar seu próprio canal no YouTube, onde publicou o trailer do filme. Através de sua conta no Instagram, o ator informou aos seus seguidores: “O trailer de ‘One Battle After Another’ já está no meu canal do YouTube. Inscreva-se para receber atualizações sobre meus próximos projetos”.

Esta etapa marca uma mudança significativa na forma como DiCaprio interage com seus fãs, já que ele sempre manteve uma presença discreta nas redes sociais ao longo de sua carreira. Além disso, ‘One Battle After Another’ será o primeiro papel principal de DiCaprio desde ‘Killers of the Flower Moon’ (2023), que recebeu 10 indicações ao Oscar.