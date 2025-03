Criticada por seu visual desleixado, Shakira desafia seu próprio estilista e cala a boca de todos

Shakira não precisa de grandes produções ou de um exército de estilistas para deslumbrar. Enquanto sua turnê Las Mujeres No Ya Lloran percorre todas as cidades, a colombiana prova que a beleza não precisa ser complicada. Num vídeo recente do TikTok, ela revelou sua rotina de cuidados com os cabelos e a pele, mais uma demonstração de sua autenticidade, longe dos padrões que tentam lhe impor.

Em um dos clipes, a cantora aparece em seu banheiro, com os cabelos ainda molhados, aplicando o que chama de “sérum especial” junto com um produto para definir os cachos. Ela explica que seus cabelos cacheados precisam de mais oleosidade porque tendem a ficar mais secos e com tendência a frizz. Depois, no camarim, a estilista intervém apenas para reforçar a hidratação, aplicando mais produto e dividindo o cabelo em mechas.

Shakira (Instagram)

“Ele é o gênio do cabelo, então eu o deixei fazer o que ele queria”, ela diz com um sorriso, enquanto as tranças se formam e a mágica acontece. Três horas depois, seu cabelo está pronto para o palco, sem a necessidade de extensões ou truques excessivos.

Esse olhar para seus bastidores causou polêmica nas redes sociais. Comentários como “Levei mais tempo para me preparar para o show dela do que ela para dar o show” e “Ela é milionária e ainda assim usa o mínimo possível” refletem o espanto e a admiração por sua simplicidade. Contudo, não faltam críticas. Alguns afirmam que “ela sempre parece desgrenhada” ou que “se ela se deixasse aconselhar, levaria seu visual a outro nível”.

Shakira ignora os ‘haters’

Shakira (Instagram)

Claro, Shakira não foi afetada. A sua essência está na naturalidade, na confiança com que sobe ao palco sem tentar enquadrar-se nos moldes alheios.

Aos 47 anos, sua beleza ainda está intacta, e parte de seu segredo está na vitamina C, um dos poucos produtos em que ela confia para cuidar da pele. “É um poderoso antioxidante que combate os sinais de envelhecimento e deixa a pele como porcelana se usado de forma consistente”, explica.

Sem tratamentos excessivos ou fórmulas milagrosas, Shakira abraça a simplicidade num mundo obcecado pelo artificial.

À medida que a turnê continua com apresentações inesquecíveis, sua autenticidade permanece intacta. Sua rotina, longe dos clichês da perfeição inatingível, é uma lição: não é preciso um arsenal de produtos para brilhar. Com sua beleza sem esforço, Shakira deixa claro que a naturalidade é sua melhor carta e que, às vezes, menos é muito mais.

Shakira está imparável com sua turnê

A superestrela colombiana Shakira se apresenta durante sua turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP (Eduardo Verdugo/AP)

A Women No Longer Cry World Tour não só foi um fenômeno global com entradas vendidas em tempo recorde, como também reafirmou o seu vínculo inquebrável com o público. Não o México, onde atualmente deslumbra com seu talento, sua história com vários shows vendidos em Monterrey, Guadalajara e Cidade do México.

Mas o seu impacto vai além das duas caixas e das ovações: a divagação está prestes a deixar um impacto económico impressionante, com um derramamento estimado de mais de 3.247 milhões de pesos na capital mexicana. A cada apresentação, Shakira continua a demonstrar que seu brilho é autêntico, seu talento incomparável e sua essência, ao mesmo tempo natural e avassaladora.