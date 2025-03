Nova série de época da Netflix que irá competir com ‘Bridgerton’: comédia e reviravoltas inesperadas

Desde sua estreia em 2020, Bridgerton domina o catálogo da Netflix com sua combinação irresistível de romance, escândalos e guarda-roupa deslumbrante. A série criada por Shonda Rhimes tornou-se um fenômeno global graças à sua abordagem moderna ao drama de época, aos seus personagens carismáticos e a uma narrativa cheia de paixão e reviravoltas inesperadas. Mas enquanto a espera pela terceira temporada parece eterna, a Netflix traz uma nova proposta que poderá conquistar os amantes do gênero: ‘Manual para senhoritas‘.

‘Manual para senhoritas‘: a série que pode destronar ‘Bridgerton’

Manual para senhoritas 'Manual para senhoritas', a série de época que mescla romance, astúcia e rebeldia (Netflix)

No próximo dia 28 de março, a Netflix estreia ‘Manual para senhoritas’, uma produção espanhola que reimagina o drama de época com um toque fresco e vibrante. Ao contrário de ‘Bridgerton’, que se centra na alta sociedade londrina e nos seus intrincados jogos de poder e sedução, esta nova série transporta-nos para a Madrid dos anos 1880, onde as aparências e o protocolo são fundamentais, mas o humor e a astúcia desempenham um papel fundamental.

A história acompanha Elena Bianda (Nadia de Santiago), uma companheira especialista em treinar jovens para encontrar um casamento vantajoso. Sua reputação é impecável: ele transformou mais de vinte meninas em esposas perfeitas. Mas ao aceitar o desafio de preparar três irmãs Mencia, cuja rebelião quebra todas as regras da época, ele enfrenta o maior desafio de sua carreira.

Entre envolvimentos românticos, estratégias engenhosas e segredos inesperados, Elena descobrirá que sua vida amorosa está prestes a mudar.

Mais que romance: uma história de mulheres empoderadas

Embora o casamento seja o eixo central da trama, ‘Manual para senhoritas’ não é apenas uma história de amor. A série apresenta uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade do século XIX e como suas protagonistas desafiam as normas estabelecidas com inteligência e determinação.

Gema R. Neira destacou que a série busca se conectar com o público de hoje, mostrando que muitas das lutas das mulheres do passado ainda são relevantes hoje.

Por que ‘Manual para senhoritas’ pode ser a grande surpresa da Netflix?

Esta nova aposta da Netflix tem todos os ingredientes para se tornar um sucesso. Por trás da produção estão Gema R. Neira e María José Rustarazo, criadoras de sucessos como Las Chicas del Cable e Velvet, junto com a direção de Carlos Sedes e Claudia Pinto, especialistas na construção de dramas imersivos e visualmente marcantes.

O elenco, liderado por Nadia de Santiago, conta com talentos como Álvaro Mel (Um Conto Perfeito), Isa Montalbán (HollyBlood) e Zoe Bonafonte (El 47), que dão vida a personagens cheios de carisma e profundidade. Além disso, a série deslumbra pela estética cuidada, onde os figurinos vibrantes e os cenários meticulosamente desenhados transportam o espectador para o século XIX, mas com um toque contemporâneo que a torna ainda mais atraente.

Será que ‘Manual para senhoritas’ pode fazer os fãs de ‘Bridgerton’ se apaixonarem por ele?

Com uma mistura de comédia, drama e romance, esta produção espanhola tem potencial para se tornar a nova obsessão dos amantes do drama de época. Embora ‘Bridgerton’ continue reinando na Netflix, ‘Manual para senhoritas’ chega com uma proposta fresquinha que promete conquistar corações. 28 de março será o grande teste.